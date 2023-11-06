Жук Гитлера, мотылек Трампа, муха Бейонсе: ученых призвали поменять названия видов

Ученые настаивают на внесении изменений в международную систему присвоения официальных научных названий растениям и животным, позволяющих удалять и заменять прежние названия, если они покажутся им неприемлемыми, сообщает Zakon.kz.

В 1937 году в нескольких пещерах Словении обнаружили коричневого безглазого жука. Новый вид был ничем не примечателен, кроме одной особенности: первооткрыватель решил назвать его в честь Адольфа Гитлера, сообщает The Guardian.



Anophthalmus hitleri имеет неприятное для современного слушателя название. И это не единственный случай. Названия многих видов напоминают об оскорбительных личностях или идеях: например, бабочка Муссолини Hypopta mussolinii. Несколько сотен видов растений носят названия, основанные на слове caffra, которое происходит от расового ругательства, когда-то использовавшегося в Африке. Аналогичным образом, род цветковых растений Hibbertia назван в честь английского рабовладельца Джорджа Хибберта.

В связи с этим многие ученые настаивают на внесении изменений в международную систему присвоения официальных научных названий растениям и животным, позволяющих удалять и заменять прежние названия, если они покажутся им неприемлемыми. По их мнению, необходимо изменить действующие правила таксономии, которые не позволяют вносить такие изменения.

Другие ученые с этим не согласны. Споры о названиях при поиске альтернатив приведут к потере времени и путанице. По их мнению, названия видов должны оставаться неприкосновенными после того, как они были согласованы таксономистами, а изменения должны допускаться только в том случае, если была допущена ошибка в обозначении или было обнаружено, что предыдущее обозначение было упущено.

Теперь спор грозит перерасти в крупный международный конфликт.

"Люди имеют очень сильное мнение по этому поводу. По этому поводу было много споров, но мы должны обсуждать подобные вопросы. Мы не можем их избегать". ботаник Сандра Кнапп

Кнапп организовала дискуссию перед голосованием по этому вопросу на следующем Международном ботаническом конгрессе, который пройдет в Мадриде в июле 2024 года.

Одно из предложений, выдвинутых группой ботаников, предусматривает создание специального комитета. Он будет уполномочен решать, следует ли отказаться от использования или изменить научные названия растений, которые в настоящее время считаются неприемлемыми.

Однако присвоение названий растениям – это лишь часть таксономических споров. Названия животных в честь расистов, фашистов и других противоречивых личностей вызывают не меньше головной боли, чем названия растений.

Ранее Американское орнитологическое общество объявило об изменении общепринятых названий десятков птиц из-за их ассоциаций с расистами и женоненавистниками. Многие зоологи хотят расширить этот процесс и разрешить вносить изменения в полное научное название вида. Однако этот процесс оказывается неудобным и противоречивым.

Система наименования видов была формализована шведским натуралистом Карлом Линнеем в XVIII веке и предполагает идентификацию животного или растения путем присвоения ему двойного названия на латинском или греческом языке: родового названия, определяющего его род, и второго специфического названия, отличающего конкретный вид внутри этого рода.



Отсюда такие названия, как Tyrannosaurus rex, "царь ящеров-тиранов". Первая часть – это род Tyrannosaurus, который происходит от греческого "ящер-тиран" и rex, что по-латыни означает "король".

Многие другие научные названия имеют более прозаические корни и часто происходят от имен фигур, почитаемых теми, кто их открыл.

Так, в честь певицы Бейонсе назвали конскую муху Scaptia beyonceae, в честь Элтона Джона – крошечное ракообразное Leucothoe eltoni, а в честь фильма "Большой Лебовски" – паук Anelosimus biglebowski.

Однако не все научные названия даются в знак почета. В 2017 году исследователи назвали мотылька в честь экс-президента США Дональда Трампа Neopalpa donaldtrumpi. Они объяснили название тем, что у мотылька бледно-светлые чешуйки на голове и маленькие гениталии.