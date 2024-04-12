Международная школа "НұрОрда" поменяет название и статус
Фото: nurorda.edu.kz
Министерство просвещения подготовило постановление правительства, которым вносятся изменения, касающиеся названия и статуса Международной школы "НұрОрда", сообщает Zakon.kz.
"Присвоить статус международной школы организации образования – Товарищество с ограниченной ответственностью "Spectrum International School", - говорится в документе.
Как поясняется, цель принятия проекта – внесение поправок в связи с переименованием международной школы Spectrum International School по решению правительства РК.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 апреля.
Школа-лицей "НурОрда" была открыта в Астане в 2007 году. Обучение в ней ведется на трех языках: казахском, русском и английском.
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