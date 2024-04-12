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Законодательство РК

Международная школа "НұрОрда" поменяет название и статус

Международная школа «НұрОрда» поменяет название и статус, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 09:53 Фото: nurorda.edu.kz
Министерство просвещения подготовило постановление правительства, которым вносятся изменения, касающиеся названия и статуса Международной школы "НұрОрда", сообщает Zakon.kz.

"Присвоить статус международной школы организации образования – Товарищество с ограниченной ответственностью "Spectrum International School", - говорится в документе. 

Как поясняется, цель принятия проекта – внесение поправок в связи с переименованием международной школы Spectrum International School по решению правительства РК. 

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 апреля.

Школа-лицей "НурОрда" была открыта в Астане в 2007 году. Обучение в ней ведется на трех языках: казахском, русском и английском.

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Открытые НПА Министерство просвещения РК Правительство РК Казахстан
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