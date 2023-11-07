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Климатические активисты напали с молотками на шедевр живописи в Лондоне

Климатические активисты напали с молотками на шедевр живописи в Лондоне Фото: pixabay
Двое климатических активистов напали с молотками на картину Диего Веласкеса "Венера с зеркалом" в Лондонской Национальной галерее, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN, активистов группы Just Stop Oil задержала полиция Лондона после того, как они накинулись с молотками на "Венеру с зеркалом" и попытались разбить стекло, защищающее картину. Инцидент произошел утром 6 ноября.

"Картину временно сняли с экспозиции, чтобы ее осмотрели специалисты", – сообщили в полиции Лондона.

Напавших на картину активистов задержали, им предъявили обвинения в вандализме.

"Венера с зеркалом" – одно из самых известных полотен Диего Веласкеса. Испанский мастер написал эту картину около 1651 года. Ранее "Венера с зеркалом" уже становилась целью акций протеста: в 1914 году ее повредила выступавшая за права женщин суфражистка Мэри Ричардсон, которая набросилась на картину с тесаком для мяса.

Активисты Just Stop Oil ранее неоднократно нападали на мировые шедевры живописи, в том числе на "Подсолнухи" Ван Гога, "Девушку с жемчужной сережкой" Вермеера и копию "Тайной вечери" да Винчи.

Ранее климатические активисты облили оранжевой краской пирамиду Лувра в Париже.

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