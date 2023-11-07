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Зеленский отказался проводить выборы в Украине

Зеленский отказался проводить выборы в Украине Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что безответственно вбрасывать в общество тематику выборов. Он подчеркнул, что сейчас много других вещей, куда можно направить средства и другие ресурсы, сообщает Zakon.kz.

"Все мы понимаем, что сейчас военное время, когда есть множество вызовов, и абсолютно безответственно вбрасывать в общество тематику выборов", – сказал Зеленский в своем обращении к народу.

По его словам, страна должна работать в единстве. "В государстве есть структуры, которые способны ставить точки и давать обществу все необходимые ответы, чтобы не осталось пространства для конфликтов и чужой игры против Украины", – заявил он.

Ранее дату президентских выборов в Украине назвал народный депутат Алексей Гончаренко. По его словам, Зеленский одобрил решение о проведении президентских выборов 31 марта 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь сообщил, что Зеленский взвешивает все "за" и "против" проведения президентских выборов весной 2024 года.

По информации РБК, президентские выборы на Украине должны пройти в марте 2024 года. В соответствии с украинской Конституцией проведение выборов запрещено в условиях военного положения. Оно действует на Украине с начала российской военной операции, 6 ноября Зеленский предложил снова продлить этот режим на 90 дней – до 14 февраля.

Президент Украины избирается сроком на пять лет. Зеленский был избран главой государства в 2019 году, в мае того же года он вступил в должность.

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