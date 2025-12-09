Зеленский заявил, что готов провести выборы и будет в них участвовать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести в стране выборы, сообщает Zakon.kz.

Как заявил Зеленский, чтобы в Украине прошли президентские выборы, сначала нужно решить вопрос безопасности. Для этого он прямо обратился к США и европейским партнерам Киева, заверив, что тогда в следующие 60-90 дней государство будет готово к голосованию, пишет suspilne.media 9 декабря 2025 года.

"Поскольку этот вопрос сегодня поднимает президент США (Дональд Трамп, – ред.), отвечу коротко – я готов к выборам. Мало того, я прошу сейчас США помочь мне, можно вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов, и тогда в следующие 60-90 дней Украина будет готова к проведению выборов", – отметил он.

При этом он добавил, что для проведения выборов необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать.

Президент Украины отметил, что имеет "волю" на проведение выборов, а также заявил, что будет участвовать.

"Дальше, раз так пошло дело, прошу, чтобы депутаты нашей фракции ("Слуга народа", – ред.), наши парламентарии, подготовили законодательные предложения о возможности изменения законодательных основ и закона о выборах во время военного положения", – добавил глава государства.

В заключение Зеленский отметил, что не "цепляется" за свой пост, назвав все намеки на это "совершенно неадекватной историей".

В конце ноября Трамп отправил посланников к Путину и в Украину из-за изменений в мирном плане.