Экс-депутат Мажилиса Бахыт Сыздыкова вышла замуж в 51 год

Экс-депутат Мажилиса Бахыт Сыздыкова рассказала о важном событии в личной жизни. Основатель команды КВН "Астана. KZ" вышла замуж в 51 год, сообщает Zakon.kz.

Сыздыкова рассказала об этом в свой 52-й день рождения, 8 апреля 2026 года.

Она призналась, что долго молчала, но настало время приоткрыть тайну.

"Я вышла замуж в 51 год. Сейчас мы находимся в свадебном путешествии на круизном лайнере. Честно, не хотела говорить про это событие, не люблю говорить о личной жизни. Но вокруг меня все близкие говорят, что это вдохновляет, рассказывай про это. И я подумала… а вдруг это действительно кому-то важно сейчас услышать. Что любовь не имеет возраста. Что счастье не приходит "по расписанию". Бахыт Сыздыкова

По ее словам, иногда все самое настоящее приходит именно тогда, когда "ты уже многое поняла, прожила, отпустила… и стала собой".

"И, возможно, именно поэтому это ощущается совсем по-другому. Глубже. Спокойнее. Осознаннее. Я не знаю, как правильно. Я, просто, живу и чувствую. Но, если моя история станет для кого-то знаком, что никогда ничего не поздно, значит, я не зря об этом рассказала". Бахыт Сыздыкова

Материал по теме Два года жизни вне Казахстана отмечает Бахыт Сыздыкова

Сыздыкова в 2021 году прилетела на отдых на Кипр и осталась там жить. Тогда она заявила, что чувствует себя дома, причем, тотально. Стоит отметить, что Сыздыкова принимала активное участие в общественной жизни страны. В 1999 году она вступила в НДП "Нур Отан" и участвовала в создании молодежного крыла партии "Жас Отан". Кроме того, организовала команду КВН "Астана. KZ".

В этом же году Сыздыкову избрали депутатом маслихата и председателем постоянной комиссии по социальному и национально-культурному развитию маслихата Астаны.

Уже в 2007 году Сыздыкова была избрана депутатом Мажилиса Парламента РК IV созыва. В сентябре 2013 года ее исключили из партии из-за долга в семь миллионов тенге. По словам Бахыт Сыздыковой, эти деньги были потрачены на участие сборной команды КВН в Высшей лиге в Москве.

Ранее мы рассказывали, что популярная азербайджанская певица Роза Зергерли и известный российский композитор Игорь Крутой подготовили первую совместную работу под названием "Кино". Артисты перед премьерой решили поделиться деталями создания лирической композиции.