Ксению Собчак высмеяли за маникюр

5 ноября 2023 года российской журналистке Ксении Собчак исполнилось 42 года. Об этом она решила поделиться со своими подписчиками. Однако вместе с поздравлениями в комментариях можно встретить и нелестные отзывы о маникюре ведущей, сообщает Zakon.kz.

"Ну привет, 42", – сказано лаконично в подписи к фотографиям, на кадрах которых Собчак в ярком костюме позирует на фоне пустыни.

Пользователи Сети решили разбавить добрые пожелания высказываниями о маникюре.

Что с пальцами на последнем фото?

Ногти с облупившимся лаком...

С маникюром полная лажа у Ксении.

А с педикюром все хорошо?

Вместо рук ноги. Ох, уж этот фотошоп, – пишут комментаторы и на второй день после публикации.

Примечательно, что многие подписчики отметили неуместным подобные замечания в день рождения.

На этом хейтеры не остановились и под раздачу попала следующая публикация с вечеринки блогера.

Ранее супруг Константин Богомолова в соцсетях трогательно поздравил Собчак.

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"У моего домашнего cкорпиона – самого кусачего и самого ранимого, самого воинственного и самого беззащитного из скорпионов – день рождения", – написал он.

Богомолов и Собчак сыграли свадьбу в сентябре 2019 года. В загс пара приехала на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". После росписи Собчак и Богомолов обвенчались.