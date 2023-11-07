Ксению Собчак высмеяли за маникюр
"Ну привет, 42", – сказано лаконично в подписи к фотографиям, на кадрах которых Собчак в ярком костюме позирует на фоне пустыни.
Пользователи Сети решили разбавить добрые пожелания высказываниями о маникюре.
- Что с пальцами на последнем фото?
- Ногти с облупившимся лаком...
- С маникюром полная лажа у Ксении.
- А с педикюром все хорошо?
- Вместо рук ноги. Ох, уж этот фотошоп, – пишут комментаторы и на второй день после публикации.
Примечательно, что многие подписчики отметили неуместным подобные замечания в день рождения.
На этом хейтеры не остановились и под раздачу попала следующая публикация с вечеринки блогера.
Ранее супруг Константин Богомолова в соцсетях трогательно поздравил Собчак.
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"У моего домашнего cкорпиона – самого кусачего и самого ранимого, самого воинственного и самого беззащитного из скорпионов – день рождения", – написал он.
Богомолов и Собчак сыграли свадьбу в сентябре 2019 года. В загс пара приехала на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". После росписи Собчак и Богомолов обвенчались.
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