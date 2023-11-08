События в Украине: при обстреле центра Донецка погибли 20 человек
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Количество жителей Донецка, погибших 7 ноября во время обстрела центра города, превысило 20 человек, сообщает Zakon.kz.
- По предварительным данным, жертвами обстрелов в Донецке стали более 20 человек. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
- Владимир Зеленский отложил визит в Израиль, который, по некоторым данным, был запланирован на 7 ноября. Причина, как сообщается, в том, что информация о визите была разглашена раньше времени. Об этом пишет газета Times of Israel со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах Израиля. Эти же источники подтвердили изданию, что Зеленский по-прежнему планирует приехать в Израиль, однако время визита пока не определено.
- Украинские власти утвердили договор, который позволит Киеву получить от стран Европейского союза €250 млн на восстановление инфраструктуры. Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, соответствующее соглашение было утверждено правительством 7 ноября.
- Как передает агентство Reuters со ссылкой на минобороны Нидерландов, Амстердам поставит в общей сложности от 12 до 18 F-16 для использования в новом европейском учебном центре в Румынии, который скоро откроется. Голландия также пообещала поставить Украине F-16 для использования в бою, наряду с аналогичными обещаниями со стороны Дании, Норвегии и Бельгии.
- Новые конфликты, разгорающиеся в разных частях света, отвлекают внимание мирового сообщества от ситуации в Украине, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. На встрече с руководителями литовских дипмиссий он отметил, что все усилия дипломатической службы страны должны быть направлены на мобилизацию всесторонней поддержки Киева.
- Минобороны России утверждает, что российские средства ПВО минувшей ночью уничтожили девять и перехватили восемь украинских беспилотников над Черным морем и Крымом.
- Бывший президент США Дональд Трамп ответил отказом на предложение украинского президента Владимира Зеленского приехать в Киев. Ранее Зеленский в эфире телеканала NBC News вспомнил заявление Трампа о том, что он может закончить войну за 24 часа, если станет президентом. Украинский президент сказал, что ему понадобится 24 минуты, чтобы доказать Трампу, что это невозможно.
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- Американская газета New York Times опубликовала статью, в которой утверждает, что заявление генерала Залужного о том, что война в Украине зашла в тупик, и реакция на него в Офисе президента свидетельствуют о разногласиях между военным и гражданским руководством Украины в и без того непростое для страны время. NYT пишет, что разногласия между Зеленским и Залужным обострились в то время, когда у Украины проблемы и на военном, и на дипломатическом фронте.
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