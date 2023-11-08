События в Украине: при обстреле центра Донецка погибли 20 человек

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Количество жителей Донецка, погибших 7 ноября во время обстрела центра города, превысило 20 человек, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, жертвами обстрелов в Донецке стали более 20 человек. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

Владимир Зеленский отложил визит в Израиль, который, по некоторым данным, был запланирован на 7 ноября. Причина, как сообщается, в том, что информация о визите была разглашена раньше времени. Об этом пишет газета Times of Israel со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах Израиля. Эти же источники подтвердили изданию, что Зеленский по-прежнему планирует приехать в Израиль, однако время визита пока не определено.

Украинские власти утвердили договор, который позволит Киеву получить от стран Европейского союза €250 млн на восстановление инфраструктуры. Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, соответствующее соглашение было утверждено правительством 7 ноября.

Как передает агентство Reuters со ссылкой на минобороны Нидерландов, Амстердам поставит в общей сложности от 12 до 18 F-16 для использования в новом европейском учебном центре в Румынии, который скоро откроется. Голландия также пообещала поставить Украине F-16 для использования в бою, наряду с аналогичными обещаниями со стороны Дании, Норвегии и Бельгии.

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Минобороны России утверждает, что российские средства ПВО минувшей ночью уничтожили девять и перехватили восемь украинских беспилотников над Черным морем и Крымом.

Бывший президент США Дональд Трамп ответил отказом на предложение украинского президента Владимира Зеленского приехать в Киев. Ранее Зеленский в эфире телеканала NBC News вспомнил заявление Трампа о том, что он может закончить войну за 24 часа, если станет президентом. Украинский президент сказал, что ему понадобится 24 минуты, чтобы доказать Трампу, что это невозможно.

Олимпийский комитет России подал апелляцию на решение МОК лишить его олимпийского статуса. Об этом сообщил Спортивный арбитражный суд (CAS). CAS заявил, что Олимпийский комитет России "просит отменить оспариваемое решение и восстановить его в качестве (Национального олимпийского комитета), признанного МОК, пользующегося всеми правами и прерогативами, предоставленными МОК в соответствии с Олимпийской хартией". Спортивный суд заявил, что арбитражное разбирательство уже началось, после того, как обе стороны обменялись письменными заявлениями. Коллегия, которая будет разбирать это дело, еще не назначена.

Американская газета New York Times опубликовала статью, в которой утверждает, что заявление генерала Залужного о том, что война в Украине зашла в тупик, и реакция на него в Офисе президента свидетельствуют о разногласиях между военным и гражданским руководством Украины в и без того непростое для страны время. NYT пишет, что разногласия между Зеленским и Залужным обострились в то время, когда у Украины проблемы и на военном, и на дипломатическом фронте. Читайте также Израильские военные за месяц нанесли удары по 14 тыс. целей в секторе Газа Тысячи демонстрантов вышли на улицы Мадрида СМИ: атакована колонна президента Палестины Аббаса

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