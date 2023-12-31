Число погибших после обстрела Белгорода увеличилось до 22 человек

Количество погибших после обстрела Белгорода увеличилось до 22 человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.





"К большому сожалению, к большому горю, у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22. Один из пострадавших скончался ночью в больнице. Я приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших", – написал глава региона.

Всего на данный момент 109 раненых. Из них 25 тяжело раненых готовятся перевезти в федеральные клиники.⠀

По словам губернатора, всего более 2 тысяч человек помогали приводить в порядок улицы города. Пострадало 30 многоквартирных домов, 381 квартира, несколько частных домов, много машин.

Ранее сообщалось, что в Белгороде количество погибших увеличилось до 21 человека.



Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом по Белгороду. Об этом заявила 30 декабря 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Белгород — город на юге средней полосы европейской части России, административный центр Белгородской области.

Расположен в 700 км к югу от Москвы, в 35 км от границы с Украиной.

Также сообщается, что несколько российских городов отменили праздничные салюты из-за обстрела Белгорода.

Праздничные салюты и фейерверки в честь Нового года отменили во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Магадане. В Магадане также отменены новогодние мероприятия на Театральной площади.