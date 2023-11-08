Тысячи демонстрантов вышли на улицы Мадрида

В Мадриде протестуют против амнистии сторонников независимости Каталонии. Демонстрации переросли в стычки с полицией. Правоохранителям пришлось применить силу, они задействовали слезоточивый газ и специальные резиновые снаряды, сообщает Zakon.kz.

По информации ElDiario, в ходе столкновений с правоохранителями арестованы как минимум четыре человека.

Как сообщали "Известия", митинги проходят уже несколько вечеров подряд. Активисты выступают против закона об амнистии, согласованного премьер-министром Испании Педро Санчесом и главой партии каталонских республиканцев Пере Арагонесом.

Ранее Народная партия победила на выборах, однако ее лидер Фейхоо проиграл на голосовании в конгрессе на должность премьер-министра страны. Поэтому король Испании Филипп VI выдвинул кандидатуру Педро Санчеса, который занял второе место на выборах.



