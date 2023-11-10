Тысячи людей вышли на митинги в нескольких городах Испании

Многотысячные акции протеста в Мадриде, Барселоне, Гранаде и других городах Испании сопровождаются задержаниями. Протестующие не согласны с политическими реформами, которые ведут к амнистии сторонников независимости Каталонии, сообщает Zakon.kz.

Протесты собрали жителей городов, которые выступают против соглашения левоцентристской партии PDOE и сепаратистской Junts, в рамках которого, премьер Санчес продляет свои полномочия до 2027 года.

Как передает Europa Press, только в Барселоне на акцию вышли около восьми тысяч человек. Люди размахивают флагами и призывают полицейских, которые установили в городах оцепления, присоединится к ним. "Демократия Испании под угрозой" – гласят транспаранты протестующих.





"No es una sede, es un puticlub" o "puto rojo el que no vote". Radicales intentan traspasar las vallas policiales y se enfrentan a los agentes en Ferraz. La Policía intenta dispersar a los manifestantes con disparos al suelo https://t.co/dgGPd6OPhd pic.twitter.com/Zsi7DZmIaL — Europa Press (@europapress) November 9, 2023

По последним данным, полицейские начали разгон митингующих. Для этого применяют слезоточивый газ и водометы, также сообщается, что были слышны выстрелы, но их производили в землю для устрашения. Разгоны демонстрантов сопровождаются задержаниями.

Люди продолжают требовать, чтобы власти отменили закон об амнистии, о котором PSOE и Junts договорились накануне , в четверг.