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Максимальное число беженцев за последние семь лет приняла Германия

Германия Фото: pixabay
Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев заявило о том, что почти 32 тыс. человек подали в октябре заявки на получение статуса беженца в Германии. Из расчета за отдельно взятый месяц более высокий показатель был зафиксирован лишь в середине 2016 года, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает агентство DPA, с начала 2023 года было подано почти 300 тыс. заявлений. Это уже больше, чем в предыдущие годы. Только в 2016 году в Германии было зарегистрировано больше обращений от соискателей убежища (722 тыс.).

Отмечается, что в 2023 году наибольшее число ходатайств поступило от сирийцев (83 тыс.), 45 тыс. беженцев приехали из Турции, 44 тыс. – из Афганистана. Сведения об остальных беженцах в сообщении DPA не приводятся.

"Миграционный кризис можно было предвидеть, но правительство не приняло никаких мер", – прокомментировал статистику представитель Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Александер Тром.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц одобрил меры по ужесточению миграционного законодательства. Теперь мигрантам в Германии будут предоставлять меньше социальной поддержки.

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