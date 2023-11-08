Германия ужесточит правила иммиграции

Канцлер Германии Олаф Шольц одобрил меры по ужесточению миграционного законодательства. Теперь мигрантам в Германии будут предоставлять меньше социальной поддержки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, после длительных переговоров в Берлине согласовали ужесточение миграционной политики. Олаф Шольц назвал ужесточение миграционных правил "историческим моментом" для страны.

По словам Олафа Шольца, новые правила ускорят прохождение процедур по предоставлению политического убежища (мигрантов, запросивших убежище в ФРГ, нельзя депортировать до завершения этой процедуры). Кроме того, в Германии ограничат социальные льготы для мигрантов и предоставят больше федерального финансирования местным сообществам.

Одобренное Шольцем решение раскритиковала партия "Зеленых". Ее представители заявили, что урезание соцподдержки для иммигрантов "позволяет ищущим политического убежища жить в нищете", из-за чего у приезжих будет еще больше проблем при попытках интегрироваться в немецкое общество.

Германия сталкивается с постоянным притоком мигрантов. В последнее время в страну прибывают в основном беженцы из Сирии, Афганистана и Турции. С января по сентябрь 2023-го количество запросов на получение убежища в ФРГ выросло на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 250 тысяч. Кроме того, в стране находятся более миллиона украинцев, прибывших в Германию после начала российско-украинского военного конфликта в феврале 2022 года (гражданам Украины не требуется запрос на убежище).

The Guardian отмечает, что Германия приняла меры по ужесточению миграционной политики спустя несколько часов после того, как власти Италии сообщили о намерении построить в Албании центры для размещения беженцев, прибывших по морю из стран Африки, чтобы не пускать африканских мигрантов на свою территорию.



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