Земля готовится к мощному извержению подводного вулкана
Фото: pexels
Крупный подводный вулкан Аксиал, расположенный в 480 км к западу от побережья штата Орегон (США), готовится к извержению, сообщает Zakon.kz.
По информации CNN, Аксиал находится на глубине на глубине 1410 метров, где две массивные тектонические плиты (Тихоокеанская и плита Хуан-де-Фука) постоянно расходятся, вызывая постоянное увеличение давления под поверхностью планеты.
Фото: UW/NSF-OOI/CSSF-ROPOS
Частота землетрясений здесь в последнее время резко возросла, поскольку вулкан "раздувается" все большим количеством магмы, что является признаком возможного извержения.
Как заверяют эксперты, извержение может произойти в этом году или в начале 2026-го. Скорее всего, люди на суше его не заметят.
За последние 30 лет вулкан Аксиал извергался трижды: в 1998, 2011 и 2015 годах.
Ранее богатейших людей Земли обвинили в глобальном потеплении.
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