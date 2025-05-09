Земля готовится к мощному извержению подводного вулкана

Крупный подводный вулкан Аксиал, расположенный в 480 км к западу от побережья штата Орегон (США), готовится к извержению, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, Аксиал находится на глубине на глубине 1410 метров, где две массивные тектонические плиты (Тихоокеанская и плита Хуан-де-Фука) постоянно расходятся, вызывая постоянное увеличение давления под поверхностью планеты.

Фото: UW/NSF-OOI/CSSF-ROPOS

Частота землетрясений здесь в последнее время резко возросла, поскольку вулкан "раздувается" все большим количеством магмы, что является признаком возможного извержения.

Как заверяют эксперты, извержение может произойти в этом году или в начале 2026-го. Скорее всего, люди на суше его не заметят.

За последние 30 лет вулкан Аксиал извергался трижды: в 1998, 2011 и 2015 годах.

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