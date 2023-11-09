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Робот насмерть раздавил мужчину, приняв его за коробку

Робот раздавил человека Фото: wikimedia
Житель Южной Кореи проверял датчик робота на складе сельскохозяйственной продукции в провинции Южный Кёнсан. В один момент робот раздавил его, приняв за коробку, сообщает Zakon.kz.

Робот поднимал ящики с болгарским перцем, когда ошибочно опознал человека, как очередной груз, сообщает Sky News.

Механическая рука толкнула мужчину верхней частью туловища на конвейерную ленту и раздавила ему лицо и грудь. Позднее он скончался в больнице.

Представитель экспортного сельскохозяйственного комплекса Donggoseong, которому принадлежит завод, призвал создать "точную и безопасную" систему.

В марте еще один мужчина получил серьезные травмы, попав в поле зрения робота во время работы на заводе по производству автозапчастей.

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