Три человека погибли из-за сильной метели на северо-востоке Китая

Из-за необычной для Китая непогоды на северо-востоке страны закрывают школы, ограничивают движение и отменяют авиарейсы. Из-за несчастного случая во время снегопада погибли три человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNN, необычно ранние метели и снегопады в северных провинциях Китая нарушили работу транспорта и госучреждений. Как правило, на северо-востоке КНР первый снег выпадает только в конце ноября – начале декабря. Но в этом году снегопады начались уже в первой половине ноября и длятся несколько дней подряд.

В самой северной китайской провинции Хэйлунцзян из-за снежного бурана временно остановили 51 пассажирский поезд. В аэропорту главного города провинции, Харбина, отменили более 400 авиарейсов, а несколько менее крупных аэровокзалов закрыли полностью. В школах и детсадах Харбина также временно отменили занятия. Городские власти объявили наивысший, "красный" уровень тревоги.





Не обошлось без жертв: в городе Цзямусы во время снежной бури обрушилась крыша спортзала в одной из школ. Погибли три находившихся в здании ученика. Сейчас этот случай расследуют.

Непогода затронула и соседнюю с Хэйлунцзяном провинцию Гирин. Там закрыли более 200 выездов на скоростные трассы в связи с сильными снегопадами и плохой видимостью.

Ранее в Китае произошел мощный взрыв сжиженного газа.