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15 человек погибли во время пожара в многоэтажке на востоке Китая

пожар в жилом доме Фото: скриншот видео
Как минимум 15 человек погибли, 44 пострадали в результате пожара в жилом многоэтажном доме в городе Нанкин в провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает Zakon.kz.

По словам мэра Чэнь Чжичана, для перевозки пострадавших мобилизованы 32 машины скорой помощи, а для разработки программы лечения госпитализированных создали экспертную группу специалистов в области ожогов, респираторных заболеваний и психологии.

"В результате происшествия погибли 15 человек, 44 человека госпитализированы, из них один находится в критическом состоянии, один – в тяжелом, 42 человека получили легкие ранения", – цитирует главу Нанкина издание Guancha.

В ликвидации возгорания и в поисково-спасательной операции задействовали 25 единиц техники и 130 человек. 

Как уточняется, большая часть пострадавших поступила с поражением верхних дыхательных путей, вызванным вдыханием густого ядовитого дыма. Состояние пациентов оценивается как стабильное.

В момент пожара в здании находилось 762 человека, из них 516 власти расселили в гостиницы и обеспечили питанием, медикаментами, одеждой и средствами гигиены. Часть жильцов предпочла поехать к друзьям и родственникам.

По предварительным данным, возгорание могло изначально произойти на наземной парковке для велосипедов и электромопедов, а потом распространиться на жилой подъезд.

Ранее сообщалось, что в Алматы из-за пожара в квартире эвакуировали 17 человек. Огонь вспыхнул на втором этаже 13-этажного жилого дома.

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