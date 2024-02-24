15 человек погибли во время пожара в многоэтажке на востоке Китая
По словам мэра Чэнь Чжичана, для перевозки пострадавших мобилизованы 32 машины скорой помощи, а для разработки программы лечения госпитализированных создали экспертную группу специалистов в области ожогов, респираторных заболеваний и психологии.
"В результате происшествия погибли 15 человек, 44 человека госпитализированы, из них один находится в критическом состоянии, один – в тяжелом, 42 человека получили легкие ранения", – цитирует главу Нанкина издание Guancha.
В ликвидации возгорания и в поисково-спасательной операции задействовали 25 единиц техники и 130 человек.
Как уточняется, большая часть пострадавших поступила с поражением верхних дыхательных путей, вызванным вдыханием густого ядовитого дыма. Состояние пациентов оценивается как стабильное.
В момент пожара в здании находилось 762 человека, из них 516 власти расселили в гостиницы и обеспечили питанием, медикаментами, одеждой и средствами гигиены. Часть жильцов предпочла поехать к друзьям и родственникам.
По предварительным данным, возгорание могло изначально произойти на наземной парковке для велосипедов и электромопедов, а потом распространиться на жилой подъезд.
#China Four people were killed after a building fire broke out Friday morning in the city of Nanjing, capital of East China's Jiangsu province.— WORLD AT WAR (@World_At_War_6) February 23, 2024
The cause of the accident is currently under investigation. -Chinadailypic.twitter.com/v0MC6nmN7Z
Ранее сообщалось, что в Алматы из-за пожара в квартире эвакуировали 17 человек. Огонь вспыхнул на втором этаже 13-этажного жилого дома.