15 человек погибли во время пожара в многоэтажке на востоке Китая

По словам мэра Чэнь Чжичана, для перевозки пострадавших мобилизованы 32 машины скорой помощи, а для разработки программы лечения госпитализированных создали экспертную группу специалистов в области ожогов, респираторных заболеваний и психологии.

В ликвидации возгорания и в поисково-спасательной операции задействовали 25 единиц техники и 130 человек.

Как уточняется, большая часть пострадавших поступила с поражением верхних дыхательных путей, вызванным вдыханием густого ядовитого дыма. Состояние пациентов оценивается как стабильное.

В момент пожара в здании находилось 762 человека, из них 516 власти расселили в гостиницы и обеспечили питанием, медикаментами, одеждой и средствами гигиены. Часть жильцов предпочла поехать к друзьям и родственникам.

По предварительным данным, возгорание могло изначально произойти на наземной парковке для велосипедов и электромопедов, а потом распространиться на жилой подъезд.

#China Four people were killed after a building fire broke out Friday morning in the city of Nanjing, capital of East China's Jiangsu province.



The cause of the accident is currently under investigation. -Chinadailypic.twitter.com/v0MC6nmN7Z