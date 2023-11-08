Мощный взрыв газа в Китае попал на видео
Фото: скриншот видео
Мощнейший взрыв сжиженного газа произошел в китайской провинции Сычуан на юго-западе страны, сообщает Zakon.kz.
На кадрах видно, как рабочих окатывает веществом температурой 160 градусов по Цельсию, а когда они пытаются спастись, происходит взрыв.
О пострадавших и погибших пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области два человека пострадали в результате взрыва газа.
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