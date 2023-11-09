Германия готовится к памятным мероприятиям нацистского погрома 1938 года

9 ноября уже давно является самым деликатным днем в немецком календаре. В этот день в Германии вспоминают о санкционированных государством кровавых погромах 1938 года, а спустя 51 год – о разрушении Берлинской стены, сообщает Zakon.kz.

Оба события имели международный резонанс, который ощущается до сих пор. Однако первый случай доминирует в коллективной памяти страны, сообщает The Guardian.



"9 ноября знаменует собой не только жестокую прелюдию к преступлениям национал-социалистов, но и напоминает нам о том, что преследование и попытка уничтожения европейских евреев начались на виду, в центрах городов и поселков, под взглядами соседей, коллег, друзей, товарищей по игре, будь то оркестр или спортивный клуб". протестантский епископ Ганновера и член Совета по этике Германии Петра Бэр

В 85-ю годовщину акцент делается не столько на воспоминаниях об историческом событии, сколько на размышлениях о его непреходящем влиянии на сегодняшний день.



По всей Германии на местах разрушенных синагог, а также в восстановленных за последние годы, политические деятели, мэры и другие немцы соберутся вместе с еврейскими лидерами для проведения мемориальных церемоний, выступлений, концертов, шествий со свечами и чтений.

Канцлер Олаф Шольц заявил, что ему "стыдно и возмутительно" за недавнюю волну антисемитских инцидентов в Германии, и предупредил, что Берлин не потерпит такой ненависти.

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В течение всего дня в Берлине будут проходить церемонии, посвященные тому, как "Хрустальная ночь" положила начало санкционированной государством расовой ненависти, подготовив почву для Холокоста, в ходе которого были убиты 6 млн евреев. Для многих тысяч немецких евреев она стала катализатором, заставившим их бежать.



Тогда организованные банды уничтожили около 7 500 еврейских предприятий и более 1 200 синагог. От 1 тыс. до 2 тыс. немецких евреев были убиты, некоторые покончили жизнь самоубийством, еще 30 тыс. были похищены.

На фоне шквала антисемитских нападений, произошедших за последний месяц, федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер предупредила о возможной эскалации в связи с годовщиной. Она заявила, что евреям, проживающим в Германии, необходимо дать гарантии того, что "2023 год – это не 1938-й".