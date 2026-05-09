В Актобе прошли памятные мероприятия, посвященные Дню Победы

9 мая, в День Победы, в Актобе состоялись памятные мероприятия в честь героев, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает Zakon.kz.

В них приняли участие около 15 тыс. человек, которые возложили цветы к обелиску Славы, памятнику-обелиску "Пушка", на Братской могиле, а также к памятникам Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой.

В церемониях памяти приняли участие аким области Асхат Шахаров, представители государственных органов и силовых структур, депутаты, ветераны и представители общественных организаций.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Более 15 тыс. человек почтили минутой молчания память воинов, погибших на фронте, и отдали дань уважения тем, кто пожертвовал жизнью ради свободы страны и мирного будущего.

Также в День Победы аким области Асхат Шахаров посетил единственного в регионе ветерана Великой Отечественной войны – 102-летнего Василия Грецкого – и вручил ему поздравление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"Этот праздник олицетворяет собой несгибаемый дух и беспримерную стойкость поколения победителей. Взяв на себя все трудности и лишения самой кровопролитной в истории человечества войны, Вы отстояли наше право на мир, свободу и лучшее будущее. Ваш жизненный путь служит примером подлинного патриотизма для подрастающего поколения. "Никто не забыт, ничто не забыто" – в этих словах заключена сама суть Дня Победы. Наш народ всегда будет помнить и чтить беспримерный подвиг фронтовиков и тружеников тыла", – говорится в поздравлении главы государства.

Президент также пожелал ветерану крепкого здоровья и благополучия.

"В годы войны из Актюбинской области на фронт отправились 122 тысячи человек, 36 тыс. из них не вернулись домой. Среди наших земляков – 35 Героев Советского Союза и девять полных кавалеров ордена Славы. Их мужество и самоотверженность навсегда останутся примером истинного патриотизма и преданного служения Родине. Василий Иванович сражался на фронтах Великой Отечественной войны и встретил Победу под Берлином. Его жизненный путь – яркий пример стойкости духа, мужества и любви к Отечеству", – отметил глава региона, пожелав ветерану крепкого здоровья и долгих лет жизни.

В честь ветерана во дворе его дома в Хромтау был организован праздничный концерт, прозвучали патриотические песни.

Мероприятия, посвященные Дню Победы, стали важным символом уважения к прошлому, памяти о подвиге и сохранения преемственности поколений.