Человеческий череп нашли на витрине благотворительного магазина в США

Фото: Lee County Sheriff's Office

На фоне хэллоуина на витрине благотворительного магазина в американском штате Флорида нашли настоящий человеческий череп, сообщает Zakon.kz.

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