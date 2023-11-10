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Человеческий череп нашли на витрине благотворительного магазина в США

человеческий череп Фото: Lee County Sheriff's Office
На фоне хэллоуина на витрине благотворительного магазина в американском штате Флорида нашли настоящий человеческий череп, сообщает Zakon.kz.

Находку обнаружил антрополог, который смог отличить искусственный череп от настоящего, сообщает Sky News.

Владелец магазина сообщил, что череп он нашел в кладовке. Детективы отдела по расследованию особо тяжких преступлений управления шерифа округа Ли получили информацию о черепе.

Полиция намерена сотрудничать с окружным медэкспертом для проведения дальнейших исследований черепа.

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