Человеческий череп нашли на витрине благотворительного магазина в США
Фото: Lee County Sheriff's Office
На фоне хэллоуина на витрине благотворительного магазина в американском штате Флорида нашли настоящий человеческий череп, сообщает Zakon.kz.
Находку обнаружил антрополог, который смог отличить искусственный череп от настоящего, сообщает Sky News.
Владелец магазина сообщил, что череп он нашел в кладовке. Детективы отдела по расследованию особо тяжких преступлений управления шерифа округа Ли получили информацию о черепе.
Полиция намерена сотрудничать с окружным медэкспертом для проведения дальнейших исследований черепа.
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