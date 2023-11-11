В каких случаях алкоголь улучшает сон

Ученые из Вашингтонского университета выяснили, что небольшое количество алкоголя вечером помогает заснуть, если утром того же дня человек выпил кофе. Одновременно с этим кофе способствует устранению дневной сонливости вследствие выпитого накануне спиртного, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, в исследовании приняли участие 17 человек. Ученые стремились выяснить, какое значение для регуляции сна и бодрствования имеет время употребления алкоголя и кофе. Оказалось, что каждая чашка кофе или аналогичного напитка с кофеином сокращает среднее количество сна примерно на 10 минут в день – или на час в неделю (при условии, что человек пьет кофе 6 раз в неделю). Однако если на каждую чашку кофе приходится бокал вина или пива – продолжительность ночного сна становится короче всего на пять минут в день или на полчаса в неделю.

Между тем отмечается, если выпить слишком много алкоголя – его седативный эффект пропадет, а сон станет беспокойным. Кроме того, употребление кофе утром, а алкоголя – днем может спровоцировать сонливость и снизить работоспособность.

Кроме того, ученые заметили, что попытки наладить режим сна с помощью алкоголя и кофеина могут нанести вред здоровью. В долгосрочной перспективе эти напитки способны спровоцировать появление бессонницы, увеличить риск возникновения заболеваний сердца и сосудов. Исследователи добавили, для улучшения качества сна лучше избегать употребления как алкоголя, так и кофе.

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