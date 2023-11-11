Исландия объявляет ЧП и эвакуирует жителей из-за угрозы извержения вулкана

Исландия объявила чрезвычайное положение: полицейские призывают жителей покинуть прибрежный город Гриндавик после сильной волны землетрясений на юго-западе страны, связанной с возможным извержением вулкана, сообщает Zakon.kz.

По данным Исландского метеорологического управления, с полуночи до 14:00 в пятницу было зарегистрировано около 800 землетрясений, самое мелкое из которых произошло на глубине 3–3,5 километра.

На сайте Volcanodiscovery, который регистрирует подземные толчки по всему миру, зафиксировали около 40 землетрясений на территории Исландии за последний час.

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"Землетрясения могут стать сильнее тех, которые уже произошли, и такая последовательность событий может привести к извержению. Однако признаков приближения магмы к поверхности до сих пор нет. За его ходом пристально следят", — сообщили в агентстве гражданской защиты.

В агентстве акцентировали внимание, что жители должны покинуть город.

"Мы хотим еще раз подчеркнуть, что жители должны покинуть свои дома и покинуть город. Но мы также хотим еще раз подчеркнуть, что это не экстренная эвакуация, есть достаточно времени, чтобы подготовиться, обезопасить вещи и спокойно выехать из города".

Всемирно известный термальный бассейн Голубой лагуны в этом районе уже закрылся из-за продолжающейся сейсмической активности.