Лента новостей
0
Қаз
#Смена часового пояса #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Власти Исландии эвакуируют людей из-за угрозы извержения вулкана

магма в Исландии, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2024 01:08 Фото: скриншот видео
Власти Исландии эвакуируют жителей города Гриндавик из-за угрозы извержения вулкана на полуострове Рейкьянес на юге страны, сообщает Zakon.kz.

По информации национальной телекомпании RUV, в километре к востоку от горы Сюлингарфелл появился магматический поток, "вызванный интенсивной сейсмической активностью" в районе. На юго-западе страны произошло более 3200 землетрясений. В метеорологической службе заявили, что сейсмическая активность указывает на возможность извержения вулкана.

"Эвакуация в Гриндавике проходит успешно. В последние дни в Гриндавике не так много людей, и сегодня в городе люди не работают", – говорится в сообщении.

Как уточняется, прилагаются усилия для скорейшего завершения эвакуации.

Отметим, что 9 февраля извержение вулкана началось рядом со столицей Исландии. Это было третье извержение на полуострове Рейкьянес с декабря 2023 года.

Читайте также

взрыв газопровода
Газопровод взорвался в Турции
пожар в лесу
Десятки тысяч животных погибли в Техасе из-за масштабного пожара
экоактивисты в Берлине
Фасад офиса канцлера в Берлине разрисовали экоактивисты
Елена Беляева
Исландия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Смена часового принесла сюрпризы: у казахстанцев обновились дать дней рождения
Смена часового пояса принесла сюрпризы: у казахстанцев обновились даты рождения
Женщины получат единовременную выплату к 8 Марта в Карагандинской области
Женщины получат единовременную выплату к 8 Марта в Карагандинской области
смена часового пояса, казахстан, реакции
Появилось видео реакций казахстанцев на смену часового пояса
Какая зарплата у военнослужащих в Казахстане
Какая зарплата у казахстанских военнослужащих, рассказали в Минобороны
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: