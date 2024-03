Власти Исландии эвакуируют людей из-за угрозы извержения вулкана

По информации национальной телекомпании RUV, в километре к востоку от горы Сюлингарфелл появился магматический поток, "вызванный интенсивной сейсмической активностью" в районе. На юго-западе страны произошло более 3200 землетрясений. В метеорологической службе заявили, что сейсмическая активность указывает на возможность извержения вулкана.

Как уточняется, прилагаются усилия для скорейшего завершения эвакуации.

