Власти Исландии эвакуируют людей из-за угрозы извержения вулкана

Власти Исландии эвакуируют жителей города Гриндавик из-за угрозы извержения вулкана на полуострове Рейкьянес на юге страны, сообщает Zakon.kz.

По информации национальной телекомпании RUV, в километре к востоку от горы Сюлингарфелл появился магматический поток, "вызванный интенсивной сейсмической активностью" в районе. На юго-западе страны произошло более 3200 землетрясений. В метеорологической службе заявили, что сейсмическая активность указывает на возможность извержения вулкана.

"Эвакуация в Гриндавике проходит успешно. В последние дни в Гриндавике не так много людей, и сегодня в городе люди не работают", – говорится в сообщении.

Как уточняется, прилагаются усилия для скорейшего завершения эвакуации.

Отметим, что 9 февраля извержение вулкана началось рядом со столицей Исландии. Это было третье извержение на полуострове Рейкьянес с декабря 2023 года.