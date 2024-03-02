Власти Исландии эвакуируют людей из-за угрозы извержения вулкана
По информации национальной телекомпании RUV, в километре к востоку от горы Сюлингарфелл появился магматический поток, "вызванный интенсивной сейсмической активностью" в районе. На юго-западе страны произошло более 3200 землетрясений. В метеорологической службе заявили, что сейсмическая активность указывает на возможность извержения вулкана.
"Эвакуация в Гриндавике проходит успешно. В последние дни в Гриндавике не так много людей, и сегодня в городе люди не работают", – говорится в сообщении.
Как уточняется, прилагаются усилия для скорейшего завершения эвакуации.
Several #earthquakes have been reported, prompting evacuations as a volcanic eruption near #Grindavik, #Iceland, is anticipated.#Grindavík#GrindavíkEarthquake#IcelandVolcano#IcelandEarthquakes#GrindavikEarthquake#GrindavikEarthquakes pic.twitter.com/lvshHqvTD6— know the Unknown (@imurpartha) March 2, 2024
Отметим, что 9 февраля извержение вулкана началось рядом со столицей Исландии. Это было третье извержение на полуострове Рейкьянес с декабря 2023 года.