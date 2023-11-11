Международная группа психологов из Университета Британской Колумбии в Канаде и Колумбийского университета в США изучила, как ложь и правда влияют на привлекательность человека в глазах окружающих, сообщает Zakon.kz.

Согласно исследованию, пишет научный журнал Personality and Social Psychology Bulletin (PSPB), в серии из 3 тестов испытуемые оценивали общую привлекательность людей, которые в одних случаях были честны, а в других – врали. Воспринимающие также должны были сказать, насколько открытыми и приятными им кажутся представленные личности.

Отмечается, что добровольцам показали видеозаписи, на которых другие участники эксперимента отвечали на вопросы о вымышленной краже 100 долларов из лаборатории. По условиям задания, некоторых из опрошенных назначили "виновными" в похищении денег, другим же сообщили, что они не причастны к воображаемому преступлению. Однако все волонтеры должны были убедить условного следователя, что они брали чужие средства.

Как показали результаты, зрители испытывали повышенное влечение к людям, которые говорили правду, по сравнению с теми, кому пришлось лгать. Лучше всего этот эффект проявился среди наблюдателей-мужчин, которых больше привлекали честные женщины. В обратной ситуации реакция была немного слабее, но общая тенденция сохранялась – женщин больше тянуло к правдивым мужчинам по сравнению с обманщиками.

Между тем, в ходе другого теста добровольцам пришлось оценивать привлекательность людей в такой же ситуации, но с той разницей, что они не знали, кто из них говорит правду, а кто – ложь. Оказалось, что проявление честности делало женщин более привлекательными в глазах мужчин, но сами мужчины считались одинаково привлекательными вне зависимости от того, врали они или нет.

Исследователи пришли к выводу, что даже когда участники не осведомлены о возможности того, что некоторые личность будут лгать, рейтинги привлекательности отличают лжецов от тех, кто говорит правду.

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