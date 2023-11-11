Режим ЧП начал действовать в Исландии из-за возможного извержения вулкана
Фото: pixabay
Чрезвычайный уровень гражданской защиты начал действовать в Исландии из-за вероятности извержения вулкана на полуострове Рейкьянес, сообщает Zakon.kz.
Об этом заявило исландское метеорологическое управление.
"В свете такого исхода начальник полиции Судурнеса в сотрудничестве с органами гражданской защиты принял решение эвакуировать город Гриндавик. Сейчас действует чрезвычайный уровень гражданской защиты. Это не экстренная эвакуация. Жителям Гриндавика рекомендуется действовать осторожно", – говорится в сообщении.
Отмечается, что к этому моменту невозможно точно определить, может ли магма выйти на поверхность и где это произойдет. Пока специалисты собирают дополнительные данные для расчета моделей, которые дадут более точную картину. При этом вероятность извержения вулкана в ближайшем будущем сейсмологи считают значительной.
Ранее сообщалось, что Исландия объявила чрезвычайное положение: полицейские призывают жителей покинуть прибрежный город Гриндавик после сильной волны землетрясений на юго-западе страны, связанной с возможным извержением вулкана.
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