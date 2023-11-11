Режим ЧП начал действовать в Исландии из-за возможного извержения вулкана

Чрезвычайный уровень гражданской защиты начал действовать в Исландии из-за вероятности извержения вулкана на полуострове Рейкьянес, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявило исландское метеорологическое управление.

"В свете такого исхода начальник полиции Судурнеса в сотрудничестве с органами гражданской защиты принял решение эвакуировать город Гриндавик. Сейчас действует чрезвычайный уровень гражданской защиты. Это не экстренная эвакуация. Жителям Гриндавика рекомендуется действовать осторожно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что к этому моменту невозможно точно определить, может ли магма выйти на поверхность и где это произойдет. Пока специалисты собирают дополнительные данные для расчета моделей, которые дадут более точную картину. При этом вероятность извержения вулкана в ближайшем будущем сейсмологи считают значительной.

Ранее сообщалось, что Исландия объявила чрезвычайное положение: полицейские призывают жителей покинуть прибрежный город Гриндавик после сильной волны землетрясений на юго-западе страны, связанной с возможным извержением вулкана.