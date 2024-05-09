Начавшееся в марте извержение вулкана закончилось в Исландии

Начавшееся в марте извержение вулкана на исландском полуострове Рейкьянес на юго-западе страны закончилось, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Iceland Monitor, эксперты из Департамента гражданской защиты и реагирования на чрезвычайные ситуации управляли беспилотниками над местом извержения на горе Сундхнукур прошлой ночью (по местному времени) – в кратере не было никакой активности.

"Вулканическая активность снижалась вчера, а прошлой ночью из кратера не было видно никаких брызг лавы. Это вулканическое извержение, которой длилось почти 54 дня, таким образом, завершилось", – говорится в заявлении метеослужбы.

Отмечается, что накопление магмы под вулканической системой Свартсенги продолжается и есть вероятность, что магма вскоре потечет обратно к ряду кратеров Сундхнукагигар.

Ранее в Исландии сняли кадры извержения вулкана на фоне северного сияния. 30 марта сообщалось, что жители страны наблюдают извержение вулкана уже неделю.

