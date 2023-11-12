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Во время крушения военного самолета США погибли пять человек

крушение самолета Фото: pixabay
Европейское командования (ЮКОМ) ВС США заявило о том, что при крушении военного самолета над восточной частью Средиземного моря погибли 5 военнослужащих США, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет ТАСС в Telegram.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в пятницу, 10 ноября, однако данные о происшествии стали доступны спустя более чем сутки. Причина аварии выясняется. Европейское командование подчеркнуло, что инцидент произошел во время учений и не был связан с боевыми действиями Израиля в Газе или боевыми действиями вдоль израильско-ливанской границы.

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