Во время крушения военного самолета США погибли пять человек

Европейское командования (ЮКОМ) ВС США заявило о том, что при крушении военного самолета над восточной частью Средиземного моря погибли 5 военнослужащих США, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет ТАСС в Telegram.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в пятницу, 10 ноября, однако данные о происшествии стали доступны спустя более чем сутки. Причина аварии выясняется. Европейское командование подчеркнуло, что инцидент произошел во время учений и не был связан с боевыми действиями Израиля в Газе или боевыми действиями вдоль израильско-ливанской границы.