Фуры застряли на польской границе, военные пожаловались на нехватку людей и боеприпасов – ситуация в Украине

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Издание The Wall Street Journal пишет о том, что военные Вооруженных сил Украины жалуются на то, что у бойцов существует нехватка боеприпасов и живой силы, в результате на передовые позиции отправляются экипажи бронетехники и операторов БПЛА, сообщает Zakon.kz.

Активизация заявлений европейских лидеров о членстве Украины в Евросоюзе является игрой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".

Владимир Зеленский отчаянно обещает наступление ВСУ из-за нарастающей раздраженности коллективного Запада и нежелания давать боеприпасы на фоне ситуации в Израиле, Украина готова плясать перед Западом любые танцы, только бы что-то выпросить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ожидание выезда из Польши на Украину для водителей грузовиков может составлять пять суток из-за забастовки польских перевозчиков. Об этом сообщил украинский телеканал "Рада".



Водитель с Украины умер в своей фуре на стоянке в Польше недалеко от контрольно-пропускного пункта (КПП) в ожидании очереди на пересечение границы. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

Экономические споры будут возникать у Украины не только с Польшей, но и с любыми другими странами ЕС, которые защищают своих национальных производителей. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Коалиция правящих партий Венгрии выступает против приема Украины в Европейский союз, поскольку считает, что такой шаг создаст угрозу безопасности всей Европы. Об этом заявил директор по коммуникациям партии "ФИДЕС – Венгерский гражданский союз" Иштван Холик в видеообращении, показанном телеканалом М1.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предположила, что Грузия, Украина и Молдова одновременно станут членами Евросоюза. Соответствующее мнение она выразила в интервью французскому телеканалу LCI.

Разведка Великобритании утверждает, что после попытки мятежа и гибели руководства частной военной компании "Вагнер" российское государство пытается усилить свой контроль над группировкой.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Россия планирует длительную войну в Украине, и "важно бороться за международный мир и мир в Европе, потому что если мы остановим Россию в Украине, то Россия не сможет бросить вызов другим странам".

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Запада ищет способы избавиться от Украины и украинского президента Владимира Зеленского, так как понимает, что конфликт проигран. Читайте также ХАМАС вскоре освободит несколько заложников Израиля – власти Египта Мужчина из США отсидел 35 лет по ложному обвинению в педофилии ООН: 800 человек погибли в результате нападения на город в Судане

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