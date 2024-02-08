Ситуация в Украине: Шольц заявил, что Запад должен сделать все, чтобы не допустить поражения Киева
Фото: Facebook/Olaf Scholz
Канцлер Германии Олаф Шольц в своей статье в Wall Street Journal написал, что "Запад должен сделать все возможное, чтобы не допустить поражения Украины в противостоянии российской агрессии", сообщает Zakon.kz.
- Германия рассматривает национализацию филиала "Роснефти" в стране. Немецкая дочка российской компании "Роснефть" — Rosneft Deutschland — находилась в доверенном управлении под федеральным контролем. В Москве заявила, что это будет экспроприацией чужой собственности.
- 12 февраля польские фермеры частично заблокируют пункт пропуска на польско-украинской границе "Зосин – Устилуг" – "Европейская правда". Об этом 8 февраля сообщили в государственной таможенной службе Украины. "Ожидается частичная блокировка движения. Так, для легковых транспортных средств и автобусов пропуск должен остаться свободным", — говорится в сообщении. Уточняется, что грузовые автомобили массой до 7,5 т забастовщики планируют пропускать по три в час в каждую сторону.
- Комиссия российской Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предложила включать в перечень "нежелательных организаций" не только неправительственные организации (НПО), но и государственные иностранные и международные организации. Об этом в четверг, 8 февраля, сообщил председатель этой комиссии Василий Пискарев. "В распоряжении комиссии имеются материалы об участии иностранных и международных организаций, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранных государств, в деятельности, представляющей угрозу безопасности нашей страны", - говорится в сообщении. Подробности такого "участия", как и названия конкретных организаций Пискарев не привел, но уточнил, что "речь идет о разработке санкций, блокировании инвестиционных проектов, подготовке агентов влияния, вмешательстве в выборы в России, разжигании национальной розни и о многом другом".
- Бывший партнер Алишера Усманова доллапровый миллиардер Василий Анисимов отказался от российского гражданства. Анисимов сохранил паспорта Доминики и Хорватии, а из российского гражданства вышел еще в сентябре 2022 года. Анисимов стал седьмым миллиардером, который отказался от гражданства РФ с начала войны против Украины. Предприниматель въезжает в Россию только по бизнес-визе и утверждает, что больше не владеет активами в стране, отмечает издание.
- Санкции в отношении журналиста Такера Карлсона в Евросоюзе не обсуждаются, подобного предложения никто не вносил, сообщили DW в Брюсселе. Слухи об этом распространились после записи интервью с Путиным.
- Правительство Финляндии приняло решение оставить закрытыми пункты пропуска на сухопутной границе с Россией до 14 февраля 2024 года, говорится на сайте Министерства внутренних дел страны в сообщении от четверга, 8 февраля. МВД отмечает, что также будет невозможна подача заявлений о предоставлении международной защиты на КПП на российско-финской границе. Ведомство называет это решение "необходимым" и "осознанным", так как стихийная миграцияможет представлять серьезную угрозу национальной безопасности и общественному порядку Финляндии.
- Министерство обороны (МО) РФ предлагает установить единый предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации для всех контрактников: 70 лет для высших офицеров и 65 лет для всех остальных, говорится в проекте федерального закона.
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