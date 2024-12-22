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Мир

Папа Римский пристыдил сотрудников Ватикана за сплетни

Папа Римский , фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 10:44 Фото: Instagram/franciscus
В ежегодном рождественском послании Папа Римский Франциск отчитал сотрудников Ватикана за сплетни и запретил им говорить друг о друге плохо, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет агентство Associated Press.

"Во время ежегодного рождественского поздравления Папа Франциск призвал бюрократов Ватикана прекратить сплетничать и говорить друг о друге плохо", – говорится в публикации.

По словам понтифика, сплетни – это зло, которое разрушает общественную жизнь, отравляет сердца людей и ни к чему не приводит.

Агентство отмечает, что данное замечание было сделано после насыщенной "токсичной атмосферы", которая в последнее время царит в закрытой среде Ватикана, где муссируются офисные сплетни и критика. Также Папа призвал критиковать его в лицо, а не за спиной.

В сентябре 2024 года Папа Франциск принял необычное решение об исключении 10 человек – епископа, священников и мирян из католического движения в Перу после того, как расследование Ватикана выявило "садистские" злоупотребления властью.

Андрей Дюсупов
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