Папа Римский отстранил епископа от службы за "садистские" издевательства над прихожанами

Папа Франциск принял необычное решение об исключении 10 человек – епископа, священников и мирян из католического движения в Перу после того, как расследование Ватикана выявило "садистские" злоупотребления властью, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, Папа Римский Франциск исключил основателя группы Луиса Фигари после того, как было обнаружено, что он занимался содомией со своими новобранцами.

Об этом сообщила Перуанская епископская конференция, опубликовавшая на своем сайте заявление посольства Ватикана.

Согласно заявлению, следователи Ватикана выявили физические злоупотребления, "в том числе с садизмом и насилием", сектантские издевательства над совестью, духовные издевательства, злоупотребления властью, экономические злоупотребления при управлении церковными деньгами.

Жертвы злоупотреблений Фигари подали жалобу в архиепархию Лимы в 2011 году, хотя другие иски против него датируются 2000 годом. Тогда Святой Престол не предпринял конкретных действий, пока одна из жертв, Педро Салинас, не написала книгу вместе с журналисткой Паолой Угас в 2015 году, в которой подробно описала извращенные практики Содалитиума, под названием "Наполовину монахи, наполовину солдаты".

Расследование, опубликованное в 2017 году, показало, что Фигари занимался содомией со своими новобранцами и склонял их к сексуальным отношениям друг с другом. Ему нравилось смотреть, как они "испытывают боль, дискомфорт и страх", и унижал их перед другими, чтобы усилить свой контроль над ними.

Тем не менее, Святой Престол отказался исключить Фигари из движения в 2017 году и просто приказал ему жить отдельно от общины Sodalitium в Риме и прекратить все контакты с ней.

В заявлении Ватикана говорится, что перуанские епископы присоединились к решению Франциска, призвав пострадавшее движение начать путь справедливости.

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