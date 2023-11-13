Умерла старшая сестра Дональда Трампа
Фото: wikimedia
Старшая сестра Трампа судья Мэриэнн Трамп Барри умерла на 87-м году жизни, сообщает Zakon.kz.
Старшая сестра Трампа судья Мэриэнн Трамп Барри скончалась в Нью-Йорке в возрасте 86 лет, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
"Барри скончалась дома в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена", - пишет газета.
Причину смерти источники не сообщают.
Мэриэнн Трамп Барри была федеральным судьей в Нью-Джерси до 2019 года. По словам источников, Трамп часто прислушивался к мнению сестры, однако в их отношениях произошел разлад после того, как их племянница Мэри Трамп опубликовала аудиозаписи, в которых сестра Трампа Мэриэнн критически высказывалась о бывшем президенте.
За последние несколько лет Трамп перенес уже ряд личных потерь. В 2020 году скончался его младший брат Роберт, а в 2022 году умерла его первая жена Ивана.
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