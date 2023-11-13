Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Умерла старшая сестра Дональда Трампа

Умерла старшая сестра Дональда Трампа Фото: wikimedia
Старшая сестра Трампа судья Мэриэнн Трамп Барри умерла на 87-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

Старшая сестра Трампа судья Мэриэнн Трамп Барри скончалась в Нью-Йорке в возрасте 86 лет, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

"Барри скончалась дома в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена", - пишет газета.

Причину смерти источники не сообщают.

Материал по теме

Трамп назвал способ предотвратить конфликт в Украине с помощью низких цен на нефть

Мэриэнн Трамп Барри была федеральным судьей в Нью-Джерси до 2019 года. По словам источников, Трамп часто прислушивался к мнению сестры, однако в их отношениях произошел разлад после того, как их племянница Мэри Трамп опубликовала аудиозаписи, в которых сестра Трампа Мэриэнн критически высказывалась о бывшем президенте.

За последние несколько лет Трамп перенес уже ряд личных потерь. В 2020 году скончался его младший брат Роберт, а в 2022 году умерла его первая жена Ивана.

Читайте также

Премьер-министр Польши подал в отставку вместе со своим правительством
Премьер-министр Польши подал в отставку вместе со своим правительством
Армия Израиля осаждает крупнейшую больницу сектора Газа
Армия Израиля взяла в осаду крупнейшую больницу сектора Газа
Еще один сын Рамзана Кадырова получил высокую должность
Еще один сын Рамзана Кадырова получил высокую должность
Жанель Абдрахманова
Трамп Дональд
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
певица
Алла Пугачева обратилась к "кучке оголтелых недоличностей", "рабам" и "холопам"
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Количество уволенных казахстанцев растет
Количество уволенных казахстанцев растет
Ваш главный порок: чем грешны знаки зодиака
Ваш главный порок: чем грешны знаки зодиака
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления