Умерла 86-летняя участница "Бурановских бабушек"

Участница коллектива "Бабушки из Бураново" Екатерина Шкляева умерла на 87-м году жизни. Об этом стало известно из заявления главы Удмуртской Республики Александра Бречалова, сообщает Zakon.kz.

Бречалов в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким артистки.

"Не стало Екатерины Семеновны Шкляевой – одной из "Бабушек из Бураново". Она была камертоном для коллектива – и в песне, и в жизни. Вкладывала душу во все, что делает, и всегда вдохновляла окружающих силой воли. Огромная утрата для всей республики", – написал политический деятель 23 июля 2024 года.

Екатерина Шкляева в составе "Бурановских бабушек" выступала на Евровидении-2012. Фольклорный коллектив занял второе место, исполнив песню "Party for Everybody" ("Вечеринка для всех") на английском и удмуртском языках.

"Бурановские бабушки" (удм. Брангуртысь песянайёс) – российская музыкальная фольклорная группа из села Бураново Малопургинского района Удмуртии, получившая известность благодаря исполнению хитов известных российских и зарубежных исполнителей на родном удмуртском языке.

19 июля 2024 года на 95-м году жизни скончался американский актер Боб Ньюхарт, который был известен благодаря роли в сериале "Теория большого взрыва".