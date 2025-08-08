Чемпионы по тогызкумалаку проиграли искусственному интеллекту

В Астане состоялся поединок между чемпионами по тогызкумалаку и искусственным интеллектом, сообщает Zakon.kz.

В поединке приняли участие чемпионы мира по тогызкумалаку Асылхан Кожанасип (МСМК) и Аяна Исахан (МСМК).

Каждый из них сыграл по одной партии в классическую версию тогызкумалака. По итогам матчей победу со счетом 2:0 одержал искусственный интеллект. Техническую основу проекта разработал молодой разработчик Абылай Нурске.

"Если заглянуть в историю, в 1997 году компьютер победил Каспарова в такой сложной игре, как шахматы. Но никто не перестал играть в шахматы. Люди продолжают соревноваться между собой. Это и есть суть соревнования. Новые технологии помогают человеку развиваться. Возможно, наши Аяна и Асылхан тоже немного волновались перед игрой с ИИ. Мы болели за них. Но и за программу тоже переживали, чтобы она показала достойный уровень. Можно сказать, мы болели за обе стороны". Президент Всемирной федерации тогызкумалака Алихан Байменов

Напомним, что национальная игра тогызкумалак была внесена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО 17 декабря 2020 года.