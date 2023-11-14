130 фабрик закрылись в Бангладеш из-за протестов рабочих

В общей сложности 130 фабрик готовой одежды в двух крупных промышленных центрах Савар и Ашулия на окраине бангладешской столицы Дакки приостановили работу на неопределенный срок из-за продолжающихся протестов рабочих, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации агентства "Синьхуа", рабочие требуют повышения заработной платы.



Начальник Управления промышленной полиции Мохаммад Сарвар Алам заявил, что часть работников по-прежнему требует минимальной месячной зарплаты в размере 23 тыс. така (209 долларов).

"Рабочие продолжили протесты, отказавшись от заявленного правительством повышения заработной платы на 56%. Протесты привели к вандализму в отношении автомобилей и фабрик, а также столкновениям между полицией и рабочими в Дакке и ее окрестностях", – говорится в сообщении.

Кроме того, известно, что в столкновения между правоохранителями и демонстрантами в районе Конабари округа Газипур недалеко от Дакки погибла работница швейной фабрики.

Ранее сообщалось, что многотысячные акции протеста в Мадриде, Барселоне, Гранаде и других городах Испании сопровождаются задержаниями. Протестующие не согласны с политическими реформами, которые ведут к амнистии сторонников независимости Каталонии.