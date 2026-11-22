В индонезийской провинции Бантен произошел крупный пожар на кондитерской фабрике. Спасатели продолжают поиски людей, которые могли остаться под завалами разрушенного здания, сообщает Zakon.kz.

Пожар вспыхнул в субботу, 21 ноября, на предприятии Fonusa Agung Mulia в городе Чиканде, примерно в 50 километрах от Джакарты.

По данным спасательной службы, погибли как минимум три человека, еще 36 числятся пропавшими без вести. Четверо пострадавших получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения, пишет The Guardian.

Пожарные получили сообщение о возгорании около 16:30. К моменту их прибытия значительная часть здания уже была охвачена огнем.

На кадрах с беспилотника видно, что завод серьезно поврежден, местами обрушилась крыша. В воскресенье над комплексом продолжал подниматься дым, а внутри сохранялись отдельные очаги возгорания.

Indonesia: The death toll from the massive fire at the PT Fonusa Agung Mulia candy factory in Cikande, Banten, is rising, with six body bags evacuated from the site. Rescue teams continue searching for many missing workers. https://t.co/Fi4dTHmy9W — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 22, 2026

Спасатели обследуют обгоревшие помещения в поисках пропавших людей. Тем временем у входа на предприятие собрались родственники работников, ожидающие новостей о своих близких.

По словам губернатора провинции Бантен Андры Сони, в момент пожара на территории фабрики могли находиться около 60 человек.

Причина возгорания пока неизвестна. Обстоятельства происшествия расследуются.

Ранее пожар произошел на стройке в Астане.