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Крым отказался от новогодних мероприятий, ЕС планирует выделить 110 млн евро гумпомощи – ситуация в Украине

Крым Фото: pixabay
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что массовые мероприятия в новогодние праздники и на Рождество в регионе не запланированы из-за вопросов безопасности, но города будут празднично украшены, сообщает Zakon.kz.
  • Представители Киева вынуждены менять тактику в контактах с американскими властями, чтобы убеждать их в необходимости продолжения помощи. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Александра Устинова в интервью газете The Hill.
  • На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
  • Глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель призвал все страны ЕС увеличить военные поставки Украины, в первую очередь средств ПВО и зимнего обмундирования.
  • Не существует никакой конкретики по срокам поставок Украине первых F-16, это сложные машины, обучение летчиков займет много времени – Боррель.
  • Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что с коррупцией на Украине не надо бороться, потому что покончить с ней можно только тогда, когда чиновников заменят на автоматические системы.
  • Венгрия обсуждает с Украиной разблокирование планов создания фонда ЕС в 20 млрд евро для оплаты военных поставок Киеву в следующие 4 года – Боррель.
  • Осужденный по делу об убийстве российской журналистки "Новой газеты" Анны Политковской бывший оперуполномоченный УБОП Сергей Хаджикурбанов был помилован и уехал воевать в Украину, сообщает Baza.
  • Министерство обороны работает над тем, чтобы на 100% обеспечивать вооруженные силы бронежилетами, касками, тактическим снаряжением, одеждой и едой украинского производства. Об этом шла речь во время встречи представителей Минобороны и украинского бизнеса, передает пресс-служба Министерства.
  • Полномасштабное вторжение России практически уничтожило спрос на валютные займы, способствовав переориентации на кредитование в национальной валюте. Об этом рассказала директор департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова, передает "Интерфакс-Украина".
  • Евросоюз выделяет 110 млн евро гуманитарной помощи, из которых 100 млн евро пойдут на жителей Украины, а 10 млн евро – на поддержку украинских беженцев и общин, которые принимают их в Молдове.
  • В рамках рабочего визита в США руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, секретарем Совета национальной безопасности, советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу, внешнеполитическим советником канцлера Германии Йенсом Плетнером и советником президента Франции по вопросам внешней политики Эммануэлем Бонном.
  • Массовые мероприятия в новогодние праздники и на Рождество в Крыму не запланированы из-за вопросов безопасности, но города будут празднично украшены, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.
  • Офис генпрокурора Украины сообщил, что заочно предъявил очередное обвинение бывшему депутату Верховной Рады Олегу Цареву – на этот раз Киев инкриминирует ему финансирование одной из структур Росгвардии.

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