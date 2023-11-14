Крым отказался от новогодних мероприятий, ЕС планирует выделить 110 млн евро гумпомощи – ситуация в Украине
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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что массовые мероприятия в новогодние праздники и на Рождество в регионе не запланированы из-за вопросов безопасности, но города будут празднично украшены, сообщает Zakon.kz.
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