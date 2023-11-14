Крым отказался от новогодних мероприятий, ЕС планирует выделить 110 млн евро гумпомощи – ситуация в Украине

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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что массовые мероприятия в новогодние праздники и на Рождество в регионе не запланированы из-за вопросов безопасности, но города будут празднично украшены, сообщает Zakon.kz.

Представители Киева вынуждены менять тактику в контактах с американскими властями, чтобы убеждать их в необходимости продолжения помощи. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Александра Устинова в интервью газете The Hill.

На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель призвал все страны ЕС увеличить военные поставки Украины, в первую очередь средств ПВО и зимнего обмундирования.



Не существует никакой конкретики по срокам поставок Украине первых F-16, это сложные машины, обучение летчиков займет много времени – Боррель.

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что с коррупцией на Украине не надо бороться, потому что покончить с ней можно только тогда, когда чиновников заменят на автоматические системы.

Венгрия обсуждает с Украиной разблокирование планов создания фонда ЕС в 20 млрд евро для оплаты военных поставок Киеву в следующие 4 года – Боррель.

Осужденный по делу об убийстве российской журналистки "Новой газеты" Анны Политковской бывший оперуполномоченный УБОП Сергей Хаджикурбанов был помилован и уехал воевать в Украину, сообщает Baza.

Министерство обороны работает над тем, чтобы на 100% обеспечивать вооруженные силы бронежилетами, касками, тактическим снаряжением, одеждой и едой украинского производства. Об этом шла речь во время встречи представителей Минобороны и украинского бизнеса, передает пресс-служба Министерства.

Полномасштабное вторжение России практически уничтожило спрос на валютные займы, способствовав переориентации на кредитование в национальной валюте. Об этом рассказала директор департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова, передает "Интерфакс-Украина".

Евросоюз выделяет 110 млн евро гуманитарной помощи, из которых 100 млн евро пойдут на жителей Украины, а 10 млн евро – на поддержку украинских беженцев и общин, которые принимают их в Молдове.

В рамках рабочего визита в США руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, секретарем Совета национальной безопасности, советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу, внешнеполитическим советником канцлера Германии Йенсом Плетнером и советником президента Франции по вопросам внешней политики Эммануэлем Бонном.

Массовые мероприятия в новогодние праздники и на Рождество в Крыму не запланированы из-за вопросов безопасности, но города будут празднично украшены, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

Офис генпрокурора Украины сообщил, что заочно предъявил очередное обвинение бывшему депутату Верховной Рады Олегу Цареву – на этот раз Киев инкриминирует ему финансирование одной из структур Росгвардии.

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