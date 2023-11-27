Из-за сильного шторма в Крыму 27 ноября объявили выходным днем

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что в регионе понедельник 27 ноября объявлен выходным днем из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Telegram.

"В связи с погодными условиями понедельник, 27 ноября, в Республике Крым объявлен выходным днем", – говорится в сообщении.

Как пишут РИА Новости, также в Севастополе из-за непогоды понедельник, 27 ноября, объявлен нерабочем днем для работников учреждений образования и социальной сферы.

"Завтра в Севастополе объявлен нерабочий день для работников учреждений соцсферы, детских садов, школ, учреждений допобразования и спорта. Исключение – работники медицинских учреждений и оперативных служб", – проинформировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Отмечается, что работодателям и вузам рекомендовано принять аналогичное решение в отношении своих студентов и работников

Родителям Черноморского и Ялты главы соответствующих муниципалитетов рекомендуют не отправлять детей в детсады и школы. Об этом написали главы муниципалитетов в своих социальных сетях.

"Образовательный процесс, запланированный на 27.11.2023 года, переносится на другой день(суббота) с обязательной отработкой учебной программы, с целью выполнения учебного плана 2023/2024 учебного года. Детские дошкольные учреждения 27 ноября не будут функционировать в связи с тяжёлыми погодными условиями", – в своем Telegram- канале сообщила глава администрации поселка Черноморское Наталья Писарева.

Кроме того, сообщается, что родителям ялтинских школьников, а также малышей, которые посещают детские сады рекомендовано оставить детей дома.

Уточняется, что особая активность непогоды прогнозируется с 21:00 до 6:00 понедельника.



Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани. Пик непогоды, по данным специалистов, придется на время с 21:00 до полуночи. Все экстренные службы приведены в полную готовность.

По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе – 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – ураган 40 метров в секунду.

В связи с усиливающимся ураганным ветром власти Севастополя гостей и жителей города оставаться в безопасных местах, по возможности не выходить из домов и не выезжать на личном транспорте.