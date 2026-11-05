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Культура и шоу-бизнес

Григорию Лепсу заплатили, чтобы он не пел

Певец Григорий Лепс, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 06:29 Фото: instagram/gvleps
Российский певец Григорий Лепс признался, что самые легкие деньги в жизни заработал благодаря просьбе не петь, сообщает Zakon.kz.

В Threads певец поделился несколькими необычными историями из своей молодости. Он рассказал, что с юности увлекался барабанами, пел немного, так как мечтал стать барабанщиком. Но, когда появилась драм-машина и барабанщиков стали увольнять за ненадобностью, решил попробовать петь. Но однажды ему заплатили за молчание.

"Самые легкие деньги в своей жизни я заработал еще в Сочи. Компания пришла в ресторан и заплатила, чтобы я не пел, не мешал им разговаривать", – написал 3 ноября 2026 года артист.

При этом он добавил, что его личный рекорд 8,5 часов пения. Поклонники Лепса в комментариях с юмором отнеслись к этим откровениям:

  • Вот человек счастливый, поет – платят, не поет – опять платят.
  • Если бы мне за такое платили, я бы уже был миллиардером.
  • Григорий, по тонкому льду ходите. Не всем здесь нравится, как вы поете, можем и скинуться.
  • Давайте объединимся в дуэт, у меня ни голоса, ни слуха, будем зашибать колоссальные суммы!

Признание сделал и другой артист – Филипп Киркоров. Его растрогала юная поклонница, которая со слезами на глазах подпевала кумиру.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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