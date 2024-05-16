Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Семее пропали брат с сестрой: тело девушки нашли спустя почти 1,5 месяца

В Семее пропали брат с сестрой: тело девушки нашли спустя почти 1,5 месяца, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 23:29 Фото: pixabay
В Семее нашли тело пропавшей 18-летней девушки, поиски ее брата продолжаются, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 16 мая в полиции, поисковые мероприятия проводятся с привлечением сил и средств Нацгвардии, полиции, спасателей, волонтеров, а также неравнодушных граждан.

"15 мая тело 18-летней девушки было обнаружено в воде около профилактория "Строитель", – говорится в сообщении

По данному факту проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз. Поиски несовершеннолетнего 16-летнего мальчика продолжаются.

"Приношу свои искренние соболезнования родным и близким", — сказал начальник ДП Абайской области Бекторе Султан.

Ранее сообщалось, что брат с сестрой 7 апреля вышли из дома в Семее и до сих не вернулись. В пресс-службе полиции Абайской области просят оказать содействие в розыске пропавших без вести.

Читайте также

Поножовщина произошла в Алматы
Поножовщина произошла в Алматы
Жители Актобе играли в футбол, используя вместо мяча живого ежа
Жители Актобе играли в футбол, используя вместо мяча живого ежа
18 граждан Узбекистана сняли с поезда в Туркестанской области
18 граждан Узбекистана сняли с поезда в Туркестанской области
Диана Абдуллаева
Абайская область Семей 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Поваленные деревья в Атырау во время паводка, паводок 2024
Паводок в Атырау принес еще одну неожиданную проблему
В Алматы проснулись вязовые клопы
В Алматы проснулись вязовые клопы
Переименование проспекта Гагарина в Алматы
Переименование проспекта Гагарина в Алматы: что важно знать
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: