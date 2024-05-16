В Семее пропали брат с сестрой: тело девушки нашли спустя почти 1,5 месяца

В Семее нашли тело пропавшей 18-летней девушки, поиски ее брата продолжаются, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 16 мая в полиции, поисковые мероприятия проводятся с привлечением сил и средств Нацгвардии, полиции, спасателей, волонтеров, а также неравнодушных граждан.

"15 мая тело 18-летней девушки было обнаружено в воде около профилактория "Строитель", – говорится в сообщении

По данному факту проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз. Поиски несовершеннолетнего 16-летнего мальчика продолжаются.

"Приношу свои искренние соболезнования родным и близким", — сказал начальник ДП Абайской области Бекторе Султан.

Ранее сообщалось, что брат с сестрой 7 апреля вышли из дома в Семее и до сих не вернулись. В пресс-службе полиции Абайской области просят оказать содействие в розыске пропавших без вести.