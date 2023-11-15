Обрушение туннеля в Индии: медики опасаются за жизнь 40 рабочих

Врачи обеспокоены состоянием 40 рабочих, которые уже трое суток находятся под землей после обрушения туннеля в индийском городе Уттаркаши, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian 15 ноября, группу из 40 рабочих уже порядка 72 часов пытаются освободить из-под завалов после обрушения подземного туннеля на севере Индии. Спасательную операцию усложняют новые обвалы и неисправности буровых установок.

Состояние рабочих, которые находятся под землей, беспокоит медиков. Замурованные в туннеле люди начали сообщать на поверхность о плохом самочувствии. Спасатели попытались ускорить работы. Они планировали установить внутри туннеля специальные металлические трубы, через которые люди могли бы выползти на поверхность. Но буровые машины, которые доставили на место инцидента, чтобы проделать отверстия для этих труб, вышли из строя, а с потолка туннеля вновь начали падать обломки.

Чтобы освободить запертых под землей людей, необходимо расчистить еще 30 метров завалов. Туннель заполнен обломками бетона, камней и металлоконструкций. На месте происшествия работают более 200 сотрудников экстренных служб. По заявлению местных властей, "если все будет идти по плану", то рабочих смогут вывести на поверхность до конца дня 15 ноября.



Группа из 40 человек уже трое суток находится в 40-метровом участке туннеля, который избежал обрушения. Замурованным под землей рабочим продолжают передавать кислород и еду через специальные узкие трубки. С ними также поддерживают постоянную связь по рациям. Местные чиновники уверяют, что находящимся в туннеле людям хватит воздуха в общей сложности на пять-шесть дней. Но медики призывают спасателей поторопиться: рабочие начинают заболевать, а передать им все необходимые медикаменты невозможно.

Обрушение туннеля, который строили в индийском городе Уттаркаши в рамках амбициозного проекта по созданию транспортной магистрали Чар Дхам, произошло 12 ноября. 13 ноября местные власти сообщали, что спасательная операция займет еще как минимум сутки.