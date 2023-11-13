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40 человек оказались замурованы из-за обвала подземного туннеля в Индии

40 человек оказались замурованы в рухнувшем туннеле на севере Индии Фото: скриншот видео Times of India
Не менее 40 рабочих, строивших туннель на севере Индии, оказались в ловушке из-за обвала. Спасатели пытаются как можно скорее извлечь на поверхность людей, у которых остается все меньше воды и кислорода, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN 13 ноября, при строительстве подземного туннеля в индийском штате Уттаракханд 12 ноября произошел обвал. В ловушке под землей оказались как минимум 40 человек.

В полиции города Уттаркаши сообщили, что установили контакт с рабочими, которые остаются под землей. Все они живы, но их запасы воды и воздуха ограничены. Экстренные службы работают над тем, чтобы как можно скорее извлечь рабочих на поверхность. Попавшим в ловушку людям передают кислородные баллоны и воду.


К утру 13 ноября спасателям удалось расчистить около 20 метров обломков. Им предстоит убрать еще около 40 метров завала, чтобы запертые в туннеле рабочие могли выйти наружу. На это, по оценкам экстренных служб, уйдет еще как минимум день.

Туннель, который строят в городе Уттаркаши, должен был стать частью амбициозного проекта по созданию транспортной магистрали Чар Дхам в Гималаях. Национальная автомагистраль Чар Дхам – скоростная трасса, которую прокладывают на севере Индии по инициативе премьер-министра Нарендры Моди. Проект дороги длиной около 1 тыс. км обошелся индийскому бюджету в миллионы долларов. Создание магистрали должно повысить транспортную доступность штата Уттаракханд, где расположены популярные места паломничества индуистов.

Ранее не менее десяти человек погибли в Индии при столкновении поездов.

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