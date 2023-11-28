Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Обрушение туннеля в Индии: спасатели наконец добрались до запертых под завалами рабочих

Спасатели спустя 17 дней добрались до запертых под землей рабочих в Индии Фото: скриншот видео Global News
Спасатели наконец добрались до группы рабочих, которые с 12 ноября находятся под землей после обрушения туннеля на севере Индии. Людей будут доставать на поверхность по одному, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian 28 ноября, индийские спасатели наконец готовы вызволить 41 человека из-под обломков рухнувшего туннеля в городе Уттаркаши. Рабочие провели под завалами более 17 суток.

Людей начнут доставать из-под обломков по одному с помощью колесных носилок. Их будут поднимать на поверхность через трубу шириной в 90 сантиметров. Работы по прокладке труб, через которые рабочих достанут из туннеля, благополучно завершили 28 ноября.

Рабочим передавали еду, воду, кислородные баллоны, фонарики и прочие необходимые предметы через трубы. Но до сих пор спасателям не удавалось пробраться к подземной полости, в которой находились люди, и провести туда достаточно широкий ход, чтобы рабочих можно было поднять наружу. После того, как буровая установка, привезенная из США, сломалась, завалы приходилось разбирать вручную.

Как только рабочих доставят на поверхность, их сразу же отправят в больницу. Снаружи их уже ждут родственники и более десятка врачей, которые окажут им экстренную помощь при необходимости. Сами мужчины, которые провели под землей уже более двух недель, сохраняют бодрое расположение духа.

За судьбой 41 рабочего весь мир следил с 12 ноября, когда произошло обрушение туннеля. Ранее попытки пробиться к запертым под землей людям несколько раз терпели неудачу. Спасатели решили прибегнуть к крайней мере и начали бурить породу вертикально, после чего спустя сутки объявили об успехе.

Читайте также

В Кыргызстане изменят дизайн национального флага
В Кыргызстане изменят дизайн национального флага
Немецкие учителя устроили массовую забастовку из-за низких зарплат
Немецкие учителя устроили массовую забастовку из-за низких зарплат
Никита Дробны
Индия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Звезда OnlyFans
Девушка с доходом 90 млн тенге в месяц была в шоке от требования мужчины оплатить ужин
Получение водительских прав: госкорпорация обратилась к казахстанцам
Получение водительских прав: госкорпорация обратилась к казахстанцам
жилье, цены, ипотека, Казахстан
Будут ли снижаться цены на жилье в Казахстане
Дождь и снег: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последние дни ноября
Дождь, снег: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последние дни ноября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления