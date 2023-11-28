Обрушение туннеля в Индии: спасатели наконец добрались до запертых под завалами рабочих

Спасатели наконец добрались до группы рабочих, которые с 12 ноября находятся под землей после обрушения туннеля на севере Индии. Людей будут доставать на поверхность по одному, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian 28 ноября, индийские спасатели наконец готовы вызволить 41 человека из-под обломков рухнувшего туннеля в городе Уттаркаши. Рабочие провели под завалами более 17 суток.

Людей начнут доставать из-под обломков по одному с помощью колесных носилок. Их будут поднимать на поверхность через трубу шириной в 90 сантиметров. Работы по прокладке труб, через которые рабочих достанут из туннеля, благополучно завершили 28 ноября.

Рабочим передавали еду, воду, кислородные баллоны, фонарики и прочие необходимые предметы через трубы. Но до сих пор спасателям не удавалось пробраться к подземной полости, в которой находились люди, и провести туда достаточно широкий ход, чтобы рабочих можно было поднять наружу. После того, как буровая установка, привезенная из США, сломалась, завалы приходилось разбирать вручную.

Как только рабочих доставят на поверхность, их сразу же отправят в больницу. Снаружи их уже ждут родственники и более десятка врачей, которые окажут им экстренную помощь при необходимости. Сами мужчины, которые провели под землей уже более двух недель, сохраняют бодрое расположение духа.

За судьбой 41 рабочего весь мир следил с 12 ноября, когда произошло обрушение туннеля. Ранее попытки пробиться к запертым под землей людям несколько раз терпели неудачу. Спасатели решили прибегнуть к крайней мере и начали бурить породу вертикально, после чего спустя сутки объявили об успехе.