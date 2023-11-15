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Преступления против человечности: Франция выдала ордер на арест Башара Асада

президент Сирии Фото: wikimedia
Французские судьи по уголовным делам требуют ареста президента Сирии Башара Асада и трех его соратников в связи с применением химического оружия против мирного населения в Сирии, сообщает Zakon.kz.

Асад также подозревается в соучастии в военных преступлениях, связанных с атаками, в которых оппозиция обвиняет режим. В результате этих атак в августе 2013 года под Дамаском погибло более 1400 человек, сообщает The Local.

Также были выданы международные ордера на арест брата Асада Махера, фактического руководителя одного из элитных сирийских военных подразделений, и двух генералов вооруженных сил.

Подразделение парижского суда, занимающееся преступлениями против человечности, ведет расследование химических атак с 2021 года.

Франция претендует на всемирную юрисдикцию в отношении предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечности.

Поводом для расследования послужила юридическая жалоба, поданная Сирийским центром СМИ и свободы слова (SCM), Инициативой правосудия в открытом обществе (OSJI) и Сирийским архивом.

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