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События в Украине: Ракета попала в живой дом, страны Запада запросили заседание Совбеза ООН

События в Украине: Ракета попала в живой дом, страны Запада запросили заседание Совбеза ООН Фото: t.me/dsns_telegram
В Селидово число погибших в результате ракетного удара по городу Селидово в Донецкой области увеличилось до двух. Страны Запада инициировали проведение заседания Совбеза ООН по ситуации в Украине, сообщает Zakon.kz.
  • В Селидово растет число жертв обстрела жилого дома, из-под завалов достали тело погибшего. Число погибших в результате ракетного удара по городу Селидово в Донецкой области увеличилось до двух, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Под завалами, вероятно, находятся еще два человека, спасательные работы продолжаются.
  • Страны Запада инициировали проведение заседания Совбеза ООН по ситуации в Украине 21 ноября, заявил первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
  • Служба безопасности Украины сообщила, что начала уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям бывшего народного депутата Ирины Фарион. Очередной скандал с участием Ирины Фарион случился в начале ноября. Тогда она заявила журналистам, что все украинские солдаты должны говорить по-украински, а иначе "это не армия, это сброд".
  • В Украине возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий в отношении одесских военкомов, избивших одного из местных жителей после отказа брать повестку. Об этом сообщили в Telegram-канале Государственного бюро расследований (ГБР) республики.
  • Польские перевозчики запланировали заблокировать еще один КПП на границе с Украиной, продолжая забастовку. Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков страны Владимир Балин, передает агентство УНН.
  • Bloomberg: в ЕС предлагают запретить экспорт станков и деталей, используемых Россией для производства оружия. Согласно документам, с которыми ознакомился Bloomberg, Евросоюз может запретить экспорт станков и деталей машин, которые Россия использует для производства оружия, нацеленного на Украину. Это предложение содержится в 12-м пакете санкций ЕС, который также включает запрет на импорт алмазов и меры по усилению ценового ограничения на российскую нефть, пишет агентство.
  • Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении высказал мнение, что российский президент Владимир Путин стремится продемонстрировать успехи на поле боя перед объявлением о намерении участвовать в выборах. Ожидается, что дата выборов будет назначена в декабре, а пройти они должны в марте 2024 года. Сам Путин отказывался комментировать свое возможное выдвижение до того, как будет принято решение о проведении голосования.
  • Лидер Австрийской партии свободы потребовал от нынешних властей республики четкого "нет" вступлению Украины в Евросоюз, предупредив, что если они этого не сделают, то их ошибку исправит уже новое руководство страны.
  • Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что поддержка киевского режима со стороны США близится к неизбежному концу, произойдет это не одномоментно, но тенденция ясна. Об этом он написал в Telegram. По мнению Медведева, "история с Израилем очевидно техническая", а "с украинским режимом все сложнее".
  • В Киеве демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает украинский телеканал "24". На опубликованных кадрах видно, как памятник демонтируют с помощью крана.
  • В Харьковской и Днепропетровской областях Украины вновь объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

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