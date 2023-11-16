События в Украине: Ракета попала в живой дом, страны Запада запросили заседание Совбеза ООН

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В Селидово число погибших в результате ракетного удара по городу Селидово в Донецкой области увеличилось до двух. Страны Запада инициировали проведение заседания Совбеза ООН по ситуации в Украине, сообщает Zakon.kz.

В Селидово растет число жертв обстрела жилого дома, из-под завалов достали тело погибшего. Число погибших в результате ракетного удара по городу Селидово в Донецкой области увеличилось до двух, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Под завалами, вероятно, находятся еще два человека, спасательные работы продолжаются.

Страны Запада инициировали проведение заседания Совбеза ООН по ситуации в Украине 21 ноября, заявил первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.



Служба безопасности Украины сообщила, что начала уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям бывшего народного депутата Ирины Фарион. Очередной скандал с участием Ирины Фарион случился в начале ноября. Тогда она заявила журналистам, что все украинские солдаты должны говорить по-украински, а иначе "это не армия, это сброд".

В Украине возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий в отношении одесских военкомов, избивших одного из местных жителей после отказа брать повестку. Об этом сообщили в Telegram-канале Государственного бюро расследований (ГБР) республики.

Польские перевозчики запланировали заблокировать еще один КПП на границе с Украиной, продолжая забастовку. Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков страны Владимир Балин, передает агентство УНН.

Bloomberg: в ЕС предлагают запретить экспорт станков и деталей, используемых Россией для производства оружия. Согласно документам, с которыми ознакомился Bloomberg, Евросоюз может запретить экспорт станков и деталей машин, которые Россия использует для производства оружия, нацеленного на Украину. Это предложение содержится в 12-м пакете санкций ЕС, который также включает запрет на импорт алмазов и меры по усилению ценового ограничения на российскую нефть, пишет агентство.



Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении высказал мнение, что российский президент Владимир Путин стремится продемонстрировать успехи на поле боя перед объявлением о намерении участвовать в выборах. Ожидается, что дата выборов будет назначена в декабре, а пройти они должны в марте 2024 года. Сам Путин отказывался комментировать свое возможное выдвижение до того, как будет принято решение о проведении голосования.

Лидер Австрийской партии свободы потребовал от нынешних властей республики четкого "нет" вступлению Украины в Евросоюз, предупредив, что если они этого не сделают, то их ошибку исправит уже новое руководство страны.

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что поддержка киевского режима со стороны США близится к неизбежному концу, произойдет это не одномоментно, но тенденция ясна. Об этом он написал в Telegram. По мнению Медведева, "история с Израилем очевидно техническая", а "с украинским режимом все сложнее".

В Киеве демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает украинский телеканал "24". На опубликованных кадрах видно, как памятник демонтируют с помощью крана.



В Харьковской и Днепропетровской областях Украины вновь объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Читайте также Израильские военные передали гуманитарную помощь в главную больницу сектора Газа Преступления против человечности: Франция выдала ордер на арест Башара Асада Обрушение туннеля в Индии: медики опасаются за жизнь 40 рабочих

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