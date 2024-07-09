Прошло экстренное заседание Совбеза ООН из-за ракетного удара по больнице в Киеве

9 июля прошло экстренное заседание Совета безопастности ООН из-за массированного ракетного удара по территории Украины, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте организации, исполняющая обязанность заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам и Координатора чрезвычайной помощи Джойс Мсуя проинформировала членов Совета Безопасности о последствиях серии вчерашних ракетных ударов по городам Украины.

Она привела обновленные данные о последствиях попадания ракеты в здание больницы: 27 гражданских лиц, в том числе четверо детей, были убиты и 117 человек, в том числе семеро детей, получили ранения.

По словам Джойс Мсуи, в оставшейся части детской больницы нет электричества, что не позволяет использовать аппараты искусственной вентиляции легких и оказывать другие виды неотложной помощи.

Позиция России

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не наносит удары по гражданским объектам в Украине.

Удары, по его словам, были нанесены по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Одной из целей в Киеве был киевский завод им. Артёма – один из главных производителей авиационных ракет, оружия и боеприпасов, и эта цель.

"Поскольку завод находится примерно в двух километрах от пострадавшей детской больницы "Охматдет", есть все основания полагать, что поразившая его ракета украинской ПВО была предназначена именно для перехвата той российской ракеты, которая попала по заводу. Подобных трагедий можно было бы избежать, если бы киевский режим в нарушении норм МГП не размещал бы системы ПВО и тяжелые вооружения в жилых кварталах", – заявил он.

Позиция Украины

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица привел последние данные по пострадавшим в результате вчерашней серии нападений на его страну. По его информации, по меньшей мере 47 человек были убиты и более 190 ранены.

"Посланник Путина использовал свою обычную тактику отрицания реальности и обвинений в адрес украинской ПВО. Я напоминаю о кадрах, на которых четко видно приближение российской ракеты к больнице, масштабы разрушений и свидетельства очевидцев", – заявил он.

8 июля был нанесен массированный ракетный удар по территории Украины. Поражено множество зданий и объектов в разных частях страны, в том числе в Киеве, где пострадала крупная детская больница "Охматдет".