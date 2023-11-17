Компания заплатит 923 тысячи тенге за просмотр 12 фильмов
Фото: pixabay
Компания BloomsyBox ищет "особого рождественского киномагната", которому заплатят 2000 долларов (923 тысячи тенге) за просмотр и составление рейтинга 12 праздничных фильмов Hallmark, сообщает Zakon.kz.
По словам представителей BloomsyBox, выбранный кандидат также получит "достаточный запас горячего какао и две пары пушистых носков", чтобы гарантировать уютный просмотр, сообщает UPI.
Кинолюбителям предлагается оценить каждый фильм по таким критериям, как фактор праздника, коэффициент предсказуемости, проверка "на химию", проверка на слезоточивость и ценность повторного просмотра.
Для эксперимента выбрали фильмы:
- "Лучшее время года" (2008).
- "Корона на Рождество" (2015).
- "Девять жизней Рождества" (2014).
- "Рождественский отпуск" (2017).
- "Рождественское путешествие" (2016).
- "Призраки Рождества навсегда" (2022).
- "Семья на Рождество" (2015).
- "Засекреченное рождество" (2014).
- "Три мудреца и младенец" (2022).
- "Королевское Рождество" (2014).
- "Чудо рождества" (2014).
- "Рождественский поезд" (2017).
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