Компания заплатит 923 тысячи тенге за просмотр 12 фильмов

Компания BloomsyBox ищет "особого рождественского киномагната", которому заплатят 2000 долларов (923 тысячи тенге) за просмотр и составление рейтинга 12 праздничных фильмов Hallmark, сообщает Zakon.kz.

По словам представителей BloomsyBox, выбранный кандидат также получит "достаточный запас горячего какао и две пары пушистых носков", чтобы гарантировать уютный просмотр, сообщает UPI.



Кинолюбителям предлагается оценить каждый фильм по таким критериям, как фактор праздника, коэффициент предсказуемости, проверка "на химию", проверка на слезоточивость и ценность повторного просмотра.



Для эксперимента выбрали фильмы:

"Лучшее время года" (2008). "Корона на Рождество" (2015). "Девять жизней Рождества" (2014). "Рождественский отпуск" (2017). "Рождественское путешествие" (2016). "Призраки Рождества навсегда" (2022). "Семья на Рождество" (2015). "Засекреченное рождество" (2014). "Три мудреца и младенец" (2022). "Королевское Рождество" (2014). "Чудо рождества" (2014). "Рождественский поезд" (2017).



