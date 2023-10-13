Компанию из Атырау оштрафовали почти на миллиард тенге за хранение опасных отходов

Фото: Zakon.kz

За хранение опасных отходов компанию в Атырауской области оштрафовали на 923 млн тенге. Об этом сообщает Zakon.kz cо ссылкой на прокуратуру области.

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