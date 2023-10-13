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Компанию из Атырау оштрафовали почти на миллиард тенге за хранение опасных отходов

Компанию из Атырау оштрафовали почти на миллиард тенге за хранение опасных отходов Фото: Zakon.kz
За хранение опасных отходов компанию в Атырауской области оштрафовали на 923 млн тенге. Об этом сообщает Zakon.kz cо ссылкой на прокуратуру области.

В сообщении за 13 октября сказано, что ТОО "Жылыой Болашак" без разрешительных документов осуществляло деятельность по накоплению нефтешламов.

"Так, с 2022 года было накоплено 477 тонн нефтешламов, отнесенных к опасным отходам. По данному факту на ТОО "Жылыой Болашак" судом наложен административный штраф в размере 923 млн тенге".Пресс-служба прокуратуры Атырауской области

Постановление суда вступило в законную силу.

В августе 2023 года Генеральная прокуратура обнаружила, что бизнесменам в Казахстане повсеместно выписывали штрафы за нарушения, срок административного взыскания по которым истек.

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