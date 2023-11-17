Медведь напал на экоактивиста в Польше во время репортажа об исчезновении медведей

В Польше медведь напал на экоактивиста, который снимал в Карпатских горах репортаж об исчезновении медведей. Активист полез в берлогу животного, чтобы доказать, что она пуста, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Telegraph, активиста движения Wild Carpathians Initiative из Германии госпитализировали с тяжелыми травмами после того, как на него напал медведь. Мужчина готовил репортаж о том, что в Карпатских горах якобы исчезают медведи из-за вырубки лесов. Его снимал на видео второй экоактивист.

Гражданин Германии полез в берлогу к животному, будучи уверен, что она заброшена. В это время медведь проснулся и напал на мужчину. Экоактивисты попытались спастись бегством, но разъяренный зверь преследовал их по пятам. Один из авторов репортажа сильно пострадал, его экстренно госпитализировали на медицинском вертолете. Сейчас он находится в стабильно тяжелом состоянии.

Вовремя спасти активистов удалось благодаря тому, что возле берлоги местные лесники установили камеру наблюдения. Михал Гжовски, официальный представитель Польской лесной службы, назвал происшествие "иронией судьбы".

"Псевдоэкологи поливали грязью лесников, горных спасателей и полицейских, а теперь эти люди спасают их жизни", – сказал Михал Гжовски.

Представители Wild Carpathians Initiative признали, что активистам движения не следовало беспокоить спящего зверя. Однако они продолжают настаивать, что власти Польши предпринимают недостаточно усилий для борьбы с незаконной вырубкой леса и охраны популяции медведей в Карпатских горах.

Ранее немецкие экоактивисты снова испачкали краской Бранденбургские ворота в Берлине.